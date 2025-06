Premieră la CM de fotbal: Iordania și Uzbekistan s-au calificat la turneul final din 2026

Campionatul Mondial de fotbal din 2026 va aduce în premieră la start naționalele din Iordania și Uzbekistan.

Iordania s-a calificat pentru prima dată la o Cupă Mondială de fotbal după victoria, scor 2-0, reușită de Coreea de Sud împotriva Irakului. Acest rezultat a confirmat matematic prezența Iordaniei la turneul final din vara anului viitor.

De asemenea, după o remiză, scor 0-0, cu Emiratele Arabe Unite, naționala din Uzbekistan și-a asigurat biletele la CM 2026.

Va fi pentru prima dată când în istorie când Uzbekistanul va lua parte la meciurile unui CM de fotbal.

Uzbekistan qualify for their first World Cup, making them the 81st different nation to play in the tournament 🇺🇿 pic.twitter.com/sYOjEHxymb

— B/R Football (@brfootball) June 5, 2025