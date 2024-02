Prefectul de Olt acuză că cineva i-a montat un ”sistem de localizare prin GPS” sub mașină / A făcut sesizare la poliție / Piesa cu acest cod e un modul de semnalizare și poate fi găsită pe internet / ”Are un fir de 2 metri, a fost montată în grabă”

Mario De Mezzo, prefectul PNL de Olt, a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii cu un dispozitiv pe care, susține el, l-a găsit sub bordul mașinii personale.

”În urma cu câteva zile am descoperit sub bordul mașinii mele personale un licăr de led albastru suspect. Am găsit un dispozitiv pe care nu îl montasem eu. Am fost la service și mecanicul a identificat dispozitivul respectiv ca fiind sistem de localizare prin GPS.

Am mers la poliție, am făcut plângere penală și la primele cercetări au identificat și scos un dispozitiv electronic necunoscut, montat in grabă și improvizat. Urmează cercetările și sper că vinovații vor fi găsiți”, a scris el pe Facebook.

El acuză persoane pe care nu le numește că i-au ”umblat” la mașină și că folosesc practici mafiote.

”Vătafilor, puteți face orice, nu mă speriați, voi pune capăt jafurilor pe care le faceți în Slatina. În lumina acestei descoperiri, suspiciunile mele legate de incendiul tot al mașinii personale anul trecut încep să capete o alta formă. De data aceasta pot spune fără nicio rezerva: cineva mi-a umblat in mașină și a plantat acest dispozitiv.

Toate tehnicile acestea mafiote sunt în acord cu comportamentul vătafilor care calcă totul în picioare în Slatina. Nu mă miră, nu mă sperie, nu mă ating astfel de comportamente. Dar disperarea voastră se vede in astfel de acțiuni, în felul în care vă folosiți slugile să mă intimideze: atacându-mă de presa locală aservită, atacându-mă prin astfel de huliganisme, trimițând tot felul de golani care sa mă intimideze. Timpul vostru se apropie de sfârșit”, a mai scris De Mezzo.

Codul piesei identificată de prefect ca fiind un posibil dispozitiv GPS se găsește pe internet. Este fabricată în Italia și pare a fi un modul de semnalizare pentru autoturisme și costă 150 de euro.

”Și eu am căutat pe internet codul respectiv și am găsit că ar putea fi un modul de parcare pentru autoturismele care au afișaj pe display. Ori eu nu am această caracteristică pe autoturism. În plus, și asta mi-a dat de gândit și mie și mecanicului cu care m-am consultat, faptul că piesa respectivă avea un cablu de doi metri, chiar am măsurat. Era și prins cu un scotch negru, e clar că nu a fost montat așa în fabrică sau într-un service. Cel mai probabil, cineva a venit cu el pregătit, cu un cablu de doi metri pentru că nu știau exact unde să-l monteze și l-au pus în grabă, fără a mai tăia din lungime”, precizează De Mezzo pentru G4Media.

”Eu sunt al doilea proprietar al mașinii. Am vorbit cu primul proprietar și mi-a confirmat că el nu a pus acest dispozitiv pe mașină”, a mai completat prefectul de Olt.

De Mezzo, un obișnuit al studiourilor de televiziune, a fost director al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) în mandatul de premier al lui Ludovic Orban, în 2020.

În 2019, De Mezzo fusese desemnat de organizația locală PNL Slatina drept candidat la primăria orașului, dar desemnarea a fost contestată în interiorul partidului pentru că el a fost consilier al primarului PSD din Slatina, Gheorghe Păunescu.

De asemenea, el a fost directorul de comunicare al controversatei companii austriece Holzindustrie Schweighofer din industria lemnului.

Mario de Mezzo și-a eliminat din profilul de pe Linkedin funcția de la Holzindustrie Schweighofer și cea de consilier al primarului PSD, lăsând doar funcțiile de director al grupului editorial ALL (2010 – 2013), director al Fundației Principesa Margareta, co-președinte al Federației Editorilor, director al fundației Habitat for Humanity și a lucrat la cunoscutul ONG de mediu WWF, nota G4Media în august 2023.

Ultima experiență profesională menționată este cea de director general al companiei de IT Barandi Solutions.

Primarul Slatinei a anunțat recent că îl va acționa în judecată pe prefectul de Olt pentru hărțuire, acuzându-l că îi filmează ”zi de zi” proprietatea.