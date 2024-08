Predoiu, la întâlnirea cu structurile MAI: Nu ezitaţi să-i scoateţi de pe şosele pe cei ce pun în pericol siguranţa traficului

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le-a cerut reprezentanţilor Poliţiei Rutiere, miercuri, în cadrul unei şedinţe cu structurile de ordine publică şi situaţii de urgenţă ale MAI, să nu aibă ezitări să-i scoată de pe şosele pe cei care pun în pericol siguranţa traficului, transmite Agerpres.

„Vă rog să abordaţi principalele cauze care conduc la producerea accidentelor grave. N-aveţi ezitări să scoateţi de pe şosele, aplicând legea, evident, pe cei care pun în pericol siguranţa traficului şi viaţa cetăţenilor, conducând sub influenţa alcoolului, sub influenţa substanţelor interzise sau chiar dacă nu sunt sub această influenţă şi sunt sub influenţa lipsei de educaţie, de control, de echilibru, încalcă reguli, conduc agresiv, stingheresc în trafic pe ceilalţi participanţi, se comportă necivilizat în trafic”, a transmis Predoiu.

El a evidenţiat că aparatele DrugTest folosite sunt de ultimă tehnologie. „Ştiu că intransigenţa în domeniul acesta nu naşte simpatii, dar asta este o primă reacţie. Pe termen lung, societatea va înţelege, publicul înţelege, sunt convins de acest lucru, pentru că va realiza că nu vrem altceva decât să protejăm viaţa şi integritatea oamenilor nevinovaţi care circulă disciplinaţi şi respectă legea în trafic. Implementaţi tehnologia modernă în care s-a investit: DrugTest, radare fixe. Subliniez încă o dată şi cu această ocazie, noi ştim, dar o fac şi pentru public, că utilizăm aparate DrugTest de ultima tehnologie pe care le utilizează şi colegii noştri din ţările Uniunii Europene”, a afirmat ministrul de Interne.

Cătălin Predoiu a vorbit şi despre Planul de siguranţă şcolară în care au fost cooptate mai multe ministere şi pe baza cărui numai Jandarmeria Română a desfăşurat aproape 200.000 de patrulări în jurul unităţilor de învăţământ. Totodată, Poliţia Română şi Agenţia Naţională Antidrog au desfăşurat zeci de mii de acţiuni, de platforme, de discuţii cu părinţii, profesorii şi elevii.

„Pe primele şapte luni ale acestui an, 90% din infracţiunile săvârşite în arealul şcolar au fost săvârşite în interiorul şcolilor, deci, deşi nu este atributul nostru principal, trebuie să facem un efort de comunicare şi în interiorul şcolilor şi lansez, încă o dată, deschiderea noastră de cooperare spre toate instituţiile cu atribuţii în domeniu. Flagelul drogurilor va fi învins numai în momentul în care familia, şcoala, societatea civilă, organele de aplicare a legii, justiţia sunt aliniate la acelaşi nivel, luptă cu aceeaşi intensitate şi abordează această traumă societală din toate părţile”, a punctat Predoiu.