Povestea din spatele ”Beach, Please!” spusă de Andrei Șelaru, alias Selly, co-organizator al celui mai mare festival din hip hop din lume

A treia ediție a ”Beach, Please!”, cel mai mare festival de muzică urbană din lume s-a terminat luni dimineața, pe 14 iulie, după 5 zile de distracție în inima Costineștiului. Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly în mediul online, și care este co-organizator ”Beach, Please!”, a acordat un interviu în care a trecut în revistă cele mai frecvente întrebări despre modul în care a fost organizat super-evenimentul, dar și ce referitor la ce va urma.

Rep.: Care a fost bugetul total al evenimentului?

Selly: Au fost investite 14 milioane de euro, dintre care șapte milioane au fost alocate fee-urilor pentru artiști.

Rep.: Care au fost investițiile făcute pentru cumpărarea terenului, amenajarea scenelor și a spațiilor de concert, masă, odihnă etc.?

Selly: Costul terenului a fost de 15 milioane de euro (teren de festival + parcarea). Investițiile pentru amenajarea scenelor și a spațiilor de concert, masă etc. intră în cele 7 milioane rămase din bugetul de 14 milioane, de mai sus.

Rep.: Ce era înainte în locația Beach Please și cum s-a transformat aceasta?

Selly: Tot ce ați văzut la festival era teren agricol.

Rep.: Dacă și câți oameni din Costinești /litoral au fost angajați pentru a presta diverse activități pentru festival?

Selly: Peste 1000 de oameni au lucrat direct sau indirect, prin firme locale, în festival. Evenimentul a întors în economia locală peste 50 de milioane de euro, după estimările noastre. Vorbim de oameni care au lucrat, dar și hotelieri/patroni care au avut de câștigat de pe urma afluxului de festivalieri/turiști.

Rep.: Care este estimatul de taxe locale și naționale care vor fi direcționate către bugetele de stat?

Selly: Încă lucrăm la închiderea fiscală a proiectului, le vom avea cât de curând.

Rep.: Cum au fost influențate în bine business-urile locale?

Selly: Estimăm că festivalierii, inclusiv cei 10.000 de cetățeni străini prezenți, au cheltuit mult peste 50M euro în Costinești și stațiunile vecine. Asta se întoarce către hotelurile, magazinele, dar și restaurantele locale, în mod special.

Rep.: Ce fel de produse au fost disponibile la vânzare în cadrul festivalului și prin câte puncte de vânzare?

Selly: Ca la orice festival, a fost disponibilă o gamă variată de produse, de la mâncare, băuturi răcoritoare și alcoolice, tricouri și alte produse de merchandising. Am avut peste 300 de puncte de vânzare.

Rep.: Câți participanți au fost în total?

Selly: Am avut un număr de 120.000 de participanți unici și, în medie, 100.000 zi de zi.

Rep.: Care a fost bugetul mediu cheltuit de către un participant la Beach Please?

Selly: Încă lucrăm pentru a afla suma.

Rep.: Pe lângă aspectul financiar, există și alte beneficii? De exemplu, de imagine pentru Costinești/litoral/România? Au venit artiști care nu mai fuseseră la noi până acum?

Selly: Cu siguranță Costineștiul a devenit un punct important pe harta muzicii mondiale. Drept dovadă, am avut aproximativ 10.000 de turiști străini, care au venit pentru prima oară în Costinești. Nu mai auziseră de această stațiune. Unii nici de România. Beach, Please! este unul dintre puținele branduri din România care are o conversie reală în ceea ce privește aducerea turiștilor străini în țară, fără a primi niciun fel de sprijin financiar din partea statului. Majoritatea artiștilor internaționali aduși nu au mai fost niciodată în România sau chiar în această parte a Europei, un lucru în plus care a dus la discuții despre țara noastră, pe plan internațional. Fiecare artist a făcut măcar o postare despre „Beach, Please!” și România pe canalele de social media, cu milioane de urmăritori. Awarness-ul e imens asupra țării noastre și Costineștiului.

Rep.: Este acest festival un mod prin care sponsori sau advertiseri ajung mai ușor către target-ul lor? Care au fost cei mai mari parteneri/clienți ai Beach Please?

Selly: Într-un festival, interacțiunea dintre un sponsor și participant este una profundă. Poți comunica cu potențiali clienți în moduri inedite, oferindu-le experiențe unice. Așadar, parteneriatul cu un brand de festival are un aport pe care nicio altă formă de advertising nu îl poate echivala.

Rep.: Care sunt planurile de sustenabilitate/dezvoltare pe viitor?

Selly: Deja am vândut peste 65.000 de bilete pentru ediția din 2025, care ne dorim să fie de două ori mai mare. Vom extinde suprafața festivalului și vom adăuga minimum 30% în plus bugetului dedicat artiștilor. Pe lângă investiția financiară, lucrăm zi de zi să evoluăm din punct de vedere al conținutului, al experienței de festival.

Rep.: Ce și cum considerați că trebuie îmbunătățit din punct de vedere al infrastructurii, al accesibilității, al sprijinului acordat de autoritățile locale/naționale?

Selly: Începând din acest an, vom face demersuri semnificative pentru a avea mai multe drumuri de legătură directe cu DN39 și așteptăm cu nerăbdare finalizarea noii autostrăzi care leagă A2 de sudul litoralului.

Din punct de vedere al accesului, credem că a funcționat foarte bine strategia noastră de ridicare a brățărilor în avans, așa că ne gândim să extindem pe mai multe zile perioada de ridicare a brățărilor din puncte precum mall-urile, astfel încât festivalierii să nu trebuiască să stea la coadă, în soare și să fie mai confortabil pentru ei.

Cu autoritățile vom păstra aceeași legătură strânsă ca și anul acesta. Ne-am dori poate în plus să putem colabora și mai bine cu Căile Ferate Române, astfel încât festivalierii să poată călători cu trenul mai confortabil și rapid, dar știm cu toții că problemele sunt destul de greu de rezolvat.

Rep.: Orice alte informații pe care le considerați relevante pe această temă.

Selly: Pentru ediția din acest an echipa a muncit timp de un an de zile. Pe scenă au urcat 200 de artiști români și internaționali. Conturile de social media au fost și ele în prima linie de atenție. Toate cele cinci zile de festival au fost transmise live pe contul de YouTube al festivalului, iar momentele, în timp real, au fost postate pe conturile de TikTok și Instagram, care au devenit conturile de festival cu cei mai mari număr de urmăritori din România. Pe TikTok avem peste 1 milion de urmăritori, iar pe Instagram ajungem curând la aproape jumătate de milion. Iar asta se datorează muncii continue de producție media, o altă latură a festivalului în care am investit enorm.