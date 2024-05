Povestea Antoniei, eleva din Timișoara care va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Științele Pământului din Beijing: ”Când nu m-am mai dus la școală, în perioada liberă, stăteam și 14 ore pe zi să lucrez”

O elevă din Timișoara face parte din lotul care va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului, din august, de la Beijing, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Antonia Ioana Balcu este unul din cei patru liceeni români care se vor întrece cu sute de elevi de pe tot globul, pentru a-și demonstra cunoștințele în cele patru științe care studiază tot ce ne înconjoară: Chimie, Biologie, Fizică și Geografie. Antonia Balcu este elevă la Liceul “Grigore Moisil” și a făcut o pasiune pentru a ști cât mai multe despre lumea ce ne înconjoară, odată cu participarea la diverse concursuri școlare și olimpiade. La Matematică și la Chimie a făcut performanță încă din gimnaziu, însă acum la liceu a prins gustul științelor pământului.

Tânăra recunoaște că de acest domeniu a auzit de la un prieten. “A fost o olimpiadă care a constat în două probe, una teoretică și una practică și se focusa pe materiile Chimie, Fizică, Geografie și Biologie. Prima dată am fost la olimpiada asta în clasa XI-a, pentru că am auzit de la un prieten. În gimnaziu, am mai participat la olimpiadă la Matematică, la concursuri. Prima dată la națională am fost în clasa a IX-a la Fizică. După aceea, în clasa X-a am fost la olimpiada națională și la Fizică și la Matematică, într-a XI-a am fost la Matematică, Chimie și pentru prima dată la Științele Pământului. Și anul acesta am fost la Matematică, Chimie și Științele pământului” spune Antonia. Acum, Antonia este clasa a XII-a și nu a renunțat niciun minut la pregătirea pentru concursuri și nu doar pentru o specialitate, pentru că ea merge la trei astfel de competiții. “Sincer, cel mai mult anul acesta am lucrat la Chimie, că a fost materia mea principală. Când mergeam la școală lucram și la școală în timpul orelor, indiferent ce oră era, la Chimie, apoi și când mă întorceam acasă. Când nu m-am mai dus la școală, în perioada liberă, stăteam și 14 ore pe zi să lucrez. E foarte multe de lucru și nu întotdeauna iese așa cum te aștepți. Adică am mai avut și eșecuri și reușite. E normal”, spune Antonia. Ce o inspiră pe liceanca din Timișoara sunt colegii ei de concurs.

Antonia recunoaște că își admiră foarte mult colegii de olimpiadă și are prieteni în toată țara. “Sinceră să fiu, ceea ce m-a inspirat cel mai mult au fost copiii pe care i-am cunoscut la olimpiadele naționale, care, pur și simplu, la câte dedicare și pasiune și muncă au depus, m-au inspirat și pe mine. Din Botoșani, Caracal, Suceava, Tulcea, Dâmbovița, Pitești”, mărturisește Antonia.

Pentru că e deja la vârsta la care se gândește la viitor, Antonia știe foarte clar încotro o vor duce pașii academici. Dorește să fie cercetător. “Vreau să mă duc în cercetare în biochimie, biofizică. La facultate o să rămân aici, dar poate la master în străinătate”, spune tânăra olimpică. Antonia va pleca spre Beijing la începutul lunii august. Între timp, tânăra va susține examenul de bacalaureat și se va înscrie la facultate. În puținul timp liber pe care îl are, tânăra se relaxează cu un hobby total diferit de științele pe care le studiază zilnic. Îi place să picteze.