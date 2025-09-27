„Poți să iei paracetamol în sarcină? Pe scurt: da!” / Medicii contrazic declarațiile lui Trump despre unul dintre cele mai cunoscute medicamente / ”Folosit în doze și pe durată rezonabilă, rămâne un tratament util pentru gravide”

Declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump au stârnit controverse, după ce acesta a sfătuit femeile însărcinate să evite paracetamolul (cunoscut în SUA sub denumirea de Tylenol), susținând că ar fi „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism”. Medicii din Iași contrazic afirmațiile sale, subliniind că, dacă este administrat conform recomandărilor medicului, în dozele și perioadele indicate, paracetamolul este sigur chiar și în timpul sarcinii și nu există motive de îngrijorare”, notează Ziarul de Iași.

„Poți să iei paracetamol în sarcină? Pe scurt: da.

Nu e prima dată când Donald Trump promovează idei ciudate, probabil provenite din superficialitatea informării.

Începând cu tratamentul infecției Sars Cov2 cu ingestie de dezinfectanți, cu hidroxiclorochina, sau cu negarea existenței virusului ce determină COVID, trecând prin toate pozițiile sale anti vaccin, dar și încrederea în terapii nemedicale- lumina ultravioletă puternică”, a transmis pe pagina sa de Facebook prof.dr. Răzvan Socolov, medic primar în obstetrică-ginecologie și șeful secției de obstetrică-ginecologie de la Maternitatea „Elena-Doamna” din Iași.

Potrivit medicului, în anul 2017 au apărut pe rețelele sociale discuții în care s-ar fi implicat și reprezentanți ai companiei producătoare, legate de posibilele riscuri ale administrării Tylenol (un medicament asemănător paracetamolului) în timpul sarcinii și de o eventuală asociere cu tulburări psihice la copil.

Firma nu a putut însă infirma categoric aceste suspiciuni, întrucât la acel moment nu existau studii care să urmărească efectele utilizării medicamentului în sarcină asupra dezvoltării copiilor.

„Între timp au apărut și studii care confirmă că, folosit în scopul în care îl prescriem în sarcină, pentru febră, răceală, durere, pe perioade scurte, nu se demonstrează aceste efecte secundare. Iar studiile mai vechi, care ridicau această problemă, erau în general cu criterii de selecție a cazurilor imprecise, care nu excludeau alte cauze de probleme neurologice la copii”, a transmis medicul.

Dr. Socolov menționează că un studiu amplu realizat în Suedia în 2022 (publicat în JAMA – link aici) a analizat peste 2,4 milioane de copii, dintre care 7,5% au fost expuși la paracetamol în perioada prenatală.

Concluziile arată că, după ajustarea pentru factori genetici și de mediu familial, nu există o asociere independentă între utilizarea paracetamolului în sarcină și riscul de neurodivergență (inclusiv autism).

„Acest studiu, dar și altele, și recomandările ghidurilor din mai multe țări (inclusiv FDA forul de decizie pentru utilizarea medicamentelor din SUA) nu susțin așadar nici o asociere între utilizarea paracetamolului și tulburări neurologice ale copiilor. Folosit în doze și pe durată rezonabilă, rămâne așadar un tratament util pentru gravide, mai ales că reversul medaliei, în caz de nefolosire a lui, aducă dureri, contracții, febră- au consecințe mai grave pe sarcină- suferință fetală, naștere prematură”, a punctat dr. Socolov.