Postul Fuji TV, un gigant al divertismentului din Japonia, zguduit de „Scandalul Nakai”

Fuji TV, unul dintre principalele posturi de televiziune din Japonia, a difuzat multă vreme cele mai populare programe şi emisiuni din această ţară, înainte ca audienţele sale să scadă şi să fie zguduit, începând din luna decembrie, de acuzaţii de agresiune sexuală care îl vizează pe unul dintre prezentatorii săi vedetă, informează AFP.

Masahiro Nakai, cântăreţ în fosta trupă de băieţi SMAP din anii 1990 şi devenit apoi un prezentator adulat de publicul postului Fuji TV, a fost acuzat la sfârşitul lunii decembrie de un influent tabloid că a întreţinut un raport sexual neconsimţit cu o femeie în 2023, în timpul unei petreceri organizate, potrivit presei nipone, de un angajat al postului, transmite Agerpres.

Koichi Minato, preşedintele Fuji TV, şi Shuji Kanoh, preşedintele consiliului de administraţie al Fuji Media (compania care deţine postul Fuji TV), au demisionat luni, după săptămâni de presiuni ale opiniei publice care vizau lipsa de transparenţă a companiei.

Înfiinţat în 1957 la Tokyo, Fuji Television – un post privat – a început să difuzeze programe pentru Tokyo, apoi pentru regiunile învecinate din estul Japoniei doi ani mai târziu.

În 1963, a difuzat primul desen animat produs pe plan local: „Astro Boy” („Tetsuwan Atomu” în japoneză), adaptat după seria de manga „Astro micul robot”. Acela a fost începutul unei prolifice industrii nipone a producţiilor televizate.

Puţin câte puţin, Fuji TV s-a impus în calitatea de cel mai urmărit post de televiziune din ţară datorită emisiunilor sale de comedie şi de divertisment prezentat pe un ton foarte lejer, cum ar fi „It’s not TV if it’s not fun”, programe de cântece populare, emisiuni-concurs şi seriale-foileton.

Având în continuare sediul general în capitala niponă – deşi l-a mutat într-un cartier periferic -, s-a listat în 1997 la Bursa din Tokyo şi a adoptat în 2008 numele de Fuji Media Holdings, din care Fuji TV este de acum doar o entitate componentă.

Postul s-a confruntat totuşi în anii 2010 cu o scădere drastică a cotelor sale de audienţă, fapt care l-a făcut să îşi regândească programele pentru a încerca să îşi întinerească publicul.

Pe lângă emisiunile şi serialele sale televizate, Fuji Television a produs şi mai multe filme, precum „Shoplifters”, un lungmetraj regizat de Hirokazu Kore-eda, care a câştigat prestigiosul trofeu Palme d’Or la Festivalul de la Cannes din 2018.

În iunie 2024, reprezentanţii săi au anunţat că au semnat un acord de licenţă cu Netflix în cadrul strategiei postului japonez privind comercializarea conţinuturilor sale în străinătate.

În plus faţă de postul de televiziune, Fuji Media gestionează un post de radio şi o editură, activităţi de dezvoltare urbană conţinând imobile de birouri şi clădiri rezidenţiale, precum şi hoteluri, instalaţii logistice şi centre de îngrijire pentru persoanele vârstnice. Grupul japonez se implică, de asemenea, în evenimente artistice, cum ar fi apropiata ediţie a Trienalei din Odaiba, programată să se desfăşoare în toamna acestui an la Tokyo.

Însă Fuji TV rămâne vitrina şi nava-amiral a acestui grup media japonez, al cărui echilibru economic este zguduit de scandalul ce îl vizează pe Masahiro Nakai: aproximativ 70 de companii, inclusiv nume mari precum Toyota, şi-au retras reclamele de pe acest post TV.

Unul dintre marii săi acţionari, Rising Fun, filială a fondului de investiţii american Dalton Investment, a criticat la începutul lunii ianuarie grupul japonez, iar reprezentanţii lui s-au declarat „scandalizaţi” de absenţa comunicării din partea conducerii nipone.

„Există grave abateri privind administrarea companiei în cadrul Fuji Media Holdings. În mod clar, furia publicului (…) nu va dispărea”, au transmis reprezentanţii fondului Rising Fun la jumătatea lunii ianuarie, solicitând totodată o anchetă independentă.