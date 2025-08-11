Poșta din SUA refuză să mai distribuie produsele vape nereglementate, cu o piață de 8 miliarde de dolari pe an

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Serviciul poștal al Statelor Unite a luat măsuri împotriva distribuitorilor de țigări electronice nereglementate care utilizează serviciile sale pentru transporturi comerciale, potrivit unor scrisori analizate de Reuters, lovind astfel o industrie de miliarde de dolari care a afectat vânzările marilor producători de tutun.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Scrisorile, care nu au fost făcute publice până acum, arată că USPS a scris distribuitorului important Demand Vape, cu sediul în New York, interzicându-i să utilizeze serviciile sale după ce Departamentul Juridic al orașului New York, care reprezintă administrația și oficialii orașului în chestiuni juridice, a furnizat dovezi că transporturile sale încălcau legea.

Măsura luată de USPS este în beneficiul giganților din industria tutunului, printre care Altria și British American Tobacco, care de ani de zile luptă împotriva țigărilor electronice nereglementate, provenite în mare parte din China.

Vaporizatoarele nereglementate nu au autorizația Administrației Alimentelor și Medicamentelor din SUA (FDA), necesară pentru a fi vândute legal în Statele Unite, cea mai mare piață mondială pentru alternative la fumat.

USPS a revocat excepția de expediere a Demand Vape luna trecută, după ce a primit dovezi că compania a expediat vaporizatoare fără autorizația FDA și care încălcau interdicția locală privind aromele, conform unei scrisori a USPS către companie, datată 15 iulie.

„Biroul local Buffalo BME nu va accepta niciun colet de la… Demand Vape care conține produse ENDS”, se menționează în scrisoare, referindu-se la sistemele electronice de administrare a nicotinei, un alt termen pentru vape.

Demand Vape a declarat că respectă legile relevante și contestă revocarea, adăugând că industria operează într-o „zonă gri din punct de vedere legislativ”, cu doar un număr mic de produse autorizate de FDA care nu satisfac cererea consumatorilor.

„Respingem orice caracterizare care prezintă Demand Vape ca fiind altceva decât o afacere transparentă, legală și respectabilă”, se arată într-o declarație.

USPS nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Până în prezent, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a autorizat doar 39 de produse de tip țigări electronice. Însă dispozitivele neautorizate sunt disponibile pe scară largă, autoritățile având dificultăți în a le controla.

Conform unei legi din 2021, USPS are restricții în ceea ce privește expedierea directă a țigărilor electronice către consumatori, la nivel internațional și în majoritatea celorlalte circumstanțe.

Excepțiile limitate includ expedierile interne între întreprinderi, iar acestea trebuie să respecte legile relevante.

Alți transportatori mari, inclusiv FedEx, refuză să transporte țigări electronice. DHL oferă transport numai pentru expedierile comerciale cu aprobare prealabilă.

USPS a furnizat Departamentului Juridic al orașului New York o listă cu alte firme producătoare de țigări electronice cărora le-a acordat excepții de expediere, astfel încât acesta să poată evalua dacă ele ar trebui contestate, în conformitate cu cerințele legale, a declarat pentru Reuters Eric Proshansky, șef adjunct al diviziei de litigii afirmative a orașului.

Acest lucru ar putea limita și mai mult numărul de transportatori disponibili pentru industria neautorizată a țigărilor electronice.

Alte opțiuni, cum ar fi utilizarea transportatorilor mai mici sau manipularea directă a mărfurilor, tind să fie mai costisitoare.

BAT a estimat că piața neautorizată a produselor de vapat a avut o valoare de aproximativ 6 miliarde de lire sterline (8,05 miliarde de dolari) anul trecut. Cu toate acestea, aceasta se află sub o presiune din ce în ce mai mare. Tarifele de import și confiscările din porturi din SUA din acest an au redus importurile neautorizate de produse de vapat.

FDA a trimis, de asemenea, scrisori către 24 de intermediari cu sediul în SUA, inclusiv distribuitori care sunt esențiali pentru piața neautorizată a produselor de vapat, ca parte a unei acțiuni de combatere a acestora din luna mai.

Acest lucru a dus la rafturi goale în magazinele de vape, a declarat Tony Abboud, director executiv al Vapor Technology Association, care reprezintă firme precum Demand Vape.

Revocările USPS vor afecta și mai mult afacerile cu vape din SUA, a spus el.

Demand Vape, unul dintre cei mai mari distribuitori de țigări electronice din SUA, vinde către aproximativ 5.000 de comercianți cu amănuntul din 49 de state, potrivit documentelor depuse în 2024 într-un proces intentat împotriva companiei în New York.

Probele furnizate de avocații orașului către USPS includeau copii ale facturilor care arătau vânzările de țigări electronice neautorizate ale Demand Vape. Printre acestea se aflau mărci pe care FDA le-a semnalat în mod specific ca fiind ilegale pentru vânzare, potrivit unei scrisori separate analizate de Reuters.