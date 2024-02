Portul Constanţa va avea două scannere operaţionale până la finalul acestui an (ministrul Finanţelor)

Portul Constanţa va avea două scannere operaţionale până la finalul acestui an, din cele 26 de sisteme noi de scanare cu care vor fi dotate în următorii ani birourile vamale de frontieră, a anunţat ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, transmite Agerpres.

Acesta a fost miercuri în Portul Constanţa, împreună cu preşedintele Autorităţii Vamale Române, pentru a vedea cele două birouri vamale de frontieră unde vor fi amplasate scannerele.

„Nu e o noutate că, an de an, cantităţile de mărfuri care trec prin Portul Constanţa bat toate recordurile. Conform datelor, în 2023, traficul total a depăşit 92 milioane tone, faţă de 75 milioane tone în 2022. Ceea ce înseamnă că şi riscul de contrabandă, trafic de droguri, arme şi evaziune fiscală creşte direct proporţional. Am vrut să merg astăzi cu preşedintele Autorităţii Vamale Române în Portul Constanţa, să văd cele două birouri vamale de frontieră unde vom amplasa două scannere. Dacă nu urgentăm acest proces, înseamnă că stăm deoparte şi lăsăm frauda să submineze fundamentul economiei naţionale”, a scris ministrul Finanţelor pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, cele două scannere vor identifica, în doar câteva secunde, orice bunuri sau substanţe interzise care ar putea fi introduse ilegal în ţară.

Achiziţia celor 26 de scanere este parte din proiectul „Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare autovehicule şi containere (sisteme de securitate) şi înfiinţarea Centrului naţional de analiză imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule şi containere din dotarea AVR”, semnat în decembrie 2023.

Context

Economedia a arătat că Autoritatea Națională a Vămilor a primit primele două din cele 26 de scanere noi cu raze X pentru Vamă, în 12 februarie. Acestea au fost livrate de către firma MBT, controlată de Mircea Tudor, omul de afaceri care s-a remarcat, de-a lungul timpului, cu mai multe licitații castigate cu instituții ale statului în domeniul livărilor de elemente de securitate.

Anunțul a fost făcut săptămâna trecută de Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, care a pus și fotografii cu echipamentele care sunt inscripționate cu logo-ul MBT și au fost confirmate de surse pentru Economedia. Această firmă a mai furnizat și în trecut sisteme mobile de scanare pentru Vamă, inclusiv o parte dintre cele care au ajuns în stare de nefuncționare începând din 2016 în inventarul Vămii, ca urmare a lipsei mentenanței.

„Au ajuns în țară primele scannere. Transmiteam în decembrie că a fost semnat contractul și că vom cumpăra din bani europeni 26 sisteme noi de scanare cu raze X pentru inspectarea mărfurilor care intră în țară. Mulți se așteptau probabil la o perioadă de liniște după asta. Astăzi vă anunț că s-a făcut deja recepția pentru două scannere, unul relocabil la Giurgiulești și altul mobil la Albița. Ambele vor fi operaționale la finalul lunii viitoare. Subliniez că procesul nu presupune doar să amplasăm scannerele în punctele stabilite, ci înseamnă și realizarea lucrărilor de construcții pentru asigurarea respectării normelor de protecție radiologică în exploatarea echipamentelor. Nu ne oprim aici. Astăzi am avut o ședință amplă cu noua conducere a Vămii, în care am vorbit despre mecanismele de combatere a contrabandei și fraudei la frontiere. Lucrurile sunt în direcția bună, așa că la finalul anului vom avea deja opt scannere funcționale”, a scris ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pe Facebook.

Contractul se ridică la 34 milioane de euro și include achiziția celor 26 scanere, alături de lucrări de construcții pentru integrare a echipamentelor și formarea personalului care le va manevra. Achiziția celor 26 de scanere a fost finanțată din PNRR și de la buget.