Portugalia propune un deceniu de scutiri fiscale pentru tineri pentru a stopa exodul creierelor

Portugalia propune o modalitate inedită de a stopa exodul de creiere din țară: un deceniu de scutiri fiscale progresive pentru tineri, inclusiv neplata niciunui impozit în primul lor an de muncă, potrivit The Guardian.

Guvernul minoritar de centru-dreapta al lui Luís Montenegro renunță la plafonul propus de 15% la impozitul pe venit pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani și îl înlocuiește cu un sistem progresiv similar celui susținut de socialiștii din opoziție.

Conform planurilor, care fac parte din bugetul țării pentru 2025, persoanele cu vârsta de până la 35 de ani și care câștigă până la 28.000 de euro (23.416 lire sterline) pe an ar beneficia de o scutire de impozit de 100% în primul an de muncă, scăzând la 75% între al doilea și al cincilea an, la 50% între al șaselea și al nouălea an și la 25% ulterior.

Salariul mediu anual în Portugalia este de aproximativ 20.000 de euro, iar ratele impozitului pe venit variază între 13 și 48%. Guvernul estimează că sistemul ar costa 645 de milioane de euro în 2025, în timp ce plafonarea ar fi costat un miliard de euro.

Stimulentele vizează combaterea exodului devastator de creiere în rândul tinerilor din Portugalia. Potrivit Observatorului Emigrației, aproximativ 850.000 de tineri – 30% dintre cei cu vârste cuprinse între 15 și 39 de ani – au plecat la un moment dat și locuiesc în străinătate din cauza salariilor mici și a condițiilor de muncă precare de acasă. Țara are o populație de 10,4 milioane de persoane.

Deși șomajul general în Portugalia a scăzut la 6,1 % în al doilea trimestru din 2024, în rândul tinerilor acesta a fost de aproape patru ori mai mare (22 %).

Premierul a declarat că Portugalia trebuie să se asigure că tinerii săi „pot găsi o oportunitate aici”, astfel încât să nu fie nevoiți să își abandoneze familiile și prietenii pentru a căuta oportunități economice în străinătate. „Merită să credem în Portugalia”, a spus el în august. „Suntem capabili să facem în Portugalia ceea ce adesea suntem capabili să facem în străinătate”.