Politicile ecologice pălesc în SUA. Marile bănci americane părăsesc o coaliție climatică formată pentru a reduce emisiile de carbon

Morgan Stanley, Citi și Bank of America s-au retras săptămâna aceasta dintr-o coaliție pentru combaterea schimbărilor climatice, menită să contribuie la reducerea emisiilor de carbon de către firme. Anterior, Wells Fargo și Goldman Sachs ieșiseră și ele din coaliția sprijinită de ONU, cunoscută sub numele de Net-Zero Banking Alliance, potrivit The Wall Street Journal.

JPMorgan Chase, cea mai mare bancă din SUA după active și singura mare bancă americană rămasă în coaliție, ia în considerare, de asemenea, retragerea din organismul ecologic.

Membrii coaliției, lansată în 2021, s-au angajat la acel moment să alinieze „activitățile de creditare, investiții și piețe de capital cu emisii nete zero de gaze cu efect de seră până în 2050”.

Dar exodul recent din coaliție reflectă o retragere pe scară largă a companiilor, înaintea celei de-a doua administrații Trump, din inițiativele de mediu, sociale și de guvernanță corporativă. Acestea au devenit o modă pe Wall Street cu ani în urmă, dar de atunci au fost criticate de grupurile conservatoare. Președintele ales Donald Trump a calificat schimbările climatice drept o „păcăleală” și se așteaptă să reducă reglementările în domeniu.

Morgan Stanley a declarat că își menține angajamentul față de obiectivele net zero și își propune să le atingă „oferind clienților noștri consultanța și capitalul necesare pentru a transforma modelele de afaceri”. Goldman a declarat că a făcut „progrese semnificative” în ceea ce privește obiectivele zero net ale firmei și că va continua să facă acest lucru.

Băncile s-au confruntat cu o condamnare dură a legăturilor cu coaliția din partea Partidului Republican, ai cărui lideri au susținut că aceasta echivalează cu un boicot al industriilor de petrol și gaze și că ar putea încălca legile antitrust.

JPMorgan și alții au amenințat că se vor retrage după ce ONU a publicat un text în care le recomanda să restricționeze finanțarea companiilor producătoare de combustibili fosili și să pună capăt finanțării noilor proiecte de exploatare a cărbunelui, a relatat The Wall Street Journal. Acest lucru a fost evitat atunci când șeful grupului le-a reamintit că grupurile ONU nu pot stabili unilateral criteriile pentru finanțatori.