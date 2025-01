Poliția bulgară, acuzată că „a blocat” operațiunile de salvare a trei adolescenți din Egipt, care au murit înghețați

Autoritățile bulgare sunt acuzate că au ignorat apelurile de urgență și au obstrucționat eforturile de salvare a trei adolescenți egipteni, care au murit ulterior la temperaturi sub zero grade în apropierea frontierei bulgaro-turce la sfârșitul lunii decembrie, potrivit The Guardian.

Un dosar întocmit de două organizații umanitare, consultat de The Guardian, conține fotografii, mărturii și geolocalizări care ar demonstra eșecul autorităților de a-i salva pe băieți, care au cerut ajutor în timp ce se luptau cu frigul și erau pierduți în pădurile din Burgas, în sud-estul Bulgariei.

Organizațiile No Name Kitchen (NNK) și Collettivo Rotte Balcaniche (CRB) susțin că raportul lor, intitulat Frozen Lives (Vieți înghețate), dezvăluie o imagine de ansamblu a brutalității împotriva migranților la frontierele Europei.

Frontiera Bulgariei cu Turcia este un punct de trecere frecvent pentru persoanele care speră să obțină azil în Europa, dar în ultimii ani au existat abuzuri bine documentate împotriva migranților, inclusiv acuzații de respingere ilegală a solicitanților de azil către Turcia.

NNK și CRB spun că au fost alertate pentru prima dată în dimineața zilei de 27 decembrie 2024, când au aflat că au fost efectuate apeluri la o linie telefonică de urgență înființată de un grup de organizații caritabile. Apelurile făceau referire la trei adolescenți „în pericol imediat de moarte” și trimiteau locații GPS.

Activiștii au efectuat apoi mai multe apeluri la numărul oficial de urgență 112 și au încercat să ajungă ei înșiși la băieți.

Poliția de frontieră bulgară ar fi împiedicat încercările de salvare din partea organizațiilor, în ciuda faptului că le-a fost prezentat un videoclip cu unul dintre băieți în zăpadă.

Băieții, identificați ulterior ca Ahmed Samra, în vârstă de 17 ani, Ahmed Elawdan, în vârstă de 16 ani, și Seifalla Elbeltagy, în vârstă de 15 ani, au fost găsiți morți, Ahmed Samra fiind descoperit cu „urme de labe de câine și urme de bocanci în jurul corpului”, ceea ce, conform raportului, „indică faptul că poliția de frontieră îl găsise deja, poate încă în viață sau mort, dar a ales să îl lase acolo în frig”.

Activiștii care s-au întors mai târziu la fața locului spun că toate urmele fuseseră șterse.

Unul dintre corpurile băieților fusese parțial mâncat de un animal.

Raportul detaliază hărțuirea sistematică a echipelor de salvare ale organizațiilor în timpul temperaturilor scăzute din decembrie. Polițiștii de frontieră au forțat membrii unei organizații să-și abandoneze mașina, care a fost găsită ulterior cu geamurile sparte și cu șuruburi în motor.

Pașapoartele și telefoanele unei echipe de salvare au fost confiscate de poliție. O femeie activistă spune că a fost obligată să se dezbrace în timpul unei percheziții.

În timpul unei alte încercări de salvare, un grup a fost nevoit să meargă pe jos aproximativ 10 km până în cel mai apropiat oraș, în timp ce era urmărit de o mașină a poliției de frontieră.

Ministerul bulgar de Interne a respins acuzațiile și a declarat că forțele sale de frontieră au reacționat în timp util la rapoartele privind tinerii în pericol, trimițând patrule „imediat”, dar că trupurile au fost găsite în locuri diferite de cele furnizate inițial.

Acesta a menționat că investigațiile continuă în aceste cazuri, adăugând că poliția de frontieră „nu permite și nu tolerează nicio expresie a comportamentului inuman sau lipsit de respect al personalului său față de cetățeni. Și acest lucru este valabil pentru toți cetățenii care au intrat neregulamentar pe teritoriul țării”.

„În 2024 au avut loc 515 operațiuni de căutare și salvare efectuate de direcția generală a poliției de frontieră din Bulgaria, cu scopul – de a oferi asistență medicală resortisanților țărilor terțe care au reușit să intre în țară în mod neregulamentar”, a declarat ministerul. „Patrulele noastre au reacționat la toate aceste semnale în timp util, având în vedere cât de crucial este acest lucru atunci când o persoană este expusă la condiții meteorologice extreme.”