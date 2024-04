Podul Golden Gate din San Francisco, blocat de manifestanți pro-palestinieni

Podul Golden Gate, un pod emblematic al orașului San Francisco, a fost blocat luni de manifestanți pro-palestinieni, la puțin peste șase luni de la începutul războiului Israelului în Gaza, potrivit agenției AFP.

Imaginile aeriene arată un șir lung de mașini oprite pe pod, în timp ce benzile din direcția opusă sunt complet pustii.

Demonstranții, care împiedică pe oricine să intre sau să iasă din această parte a orașului californian, au un banner pe care scrie „Opriți lumea pentru Gaza”.

Pro-Palestinian protesters shut down & are blocking the Golden Gate Bridge.

If anyone can get to the bridge, bring California voter registrations & your phone.

Register all of the angry drivers as Republicans. pic.twitter.com/pwzO6Gf2G8

— ThePersistence (@ScottPresler) April 15, 2024