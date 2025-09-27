G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

PNL, PSD și AUR împotriva USR, în Consiliul Local Brașov: 270.000 de…

Sursa foto: primăria Brașov

PNL, PSD și AUR împotriva USR, în Consiliul Local Brașov: 270.000 de euro pentru restaurarea unei troițe / 2,7 milioane de euro, în total / Primar: ”Sunt opinii personale, doar ca să vă aflați în treabă„

Articole27 Sep • 581 vizualizări 1 comentariu

Ședința Consiliului Local de vineri s-a transformat într-un adevărat scandal după ce s-a discutat un proiect pentru „consolidarea, restaurarea, amenajarea și punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu – Lot 1 – Troițe”, scrie Monitorul Expres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Consilierii USR au cerut explicații pentru sumele uriașe propuse în proiect: 270.000 de euro pentru fiecare dintre cele 10 troițe vizate.

La dosarul consilierilor nu existau studiile care au stat la baza fundamentării acestor sume. În cele din urmă, proiectul a trecut, fiind susținut de PNL, PSD și AUR, în timp ce USR și FDGR au votat împotrivă.

Mai mult, unele troițe nici măcar nu aveau adresă specificată. Primarul George Scripcaru a răspuns sec: „Eroare materială, deja corectată. Restul sunt opinii personale, doar ca să vă aflați în treabă.”

Un inginer de industrie a lemnului, a criticat dur costurile: „O troiță din beton și lemn nu are cum să coste 25-27.000 de euro pe metru pătrat. Doar patru sunt degradate, restul arată bine. Prețurile nu au nicio fundamentare.”

Scripcaru a replicat că fiind vorba de monumente istorice, costurile includ consultanță, avize și expertiză, subliniind că proiectele vor fi verificate de ADR Centru și alte organisme.

În ciuda protestelor, proiectul a fost aprobat, primarul susținând că se va obține finanțare europeană nerambursabilă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Grindeanu, despre congresul PSD: Va fi în această toamnă, fără dubii / Să treacă întâi toate aceste lucruri legate de pachetele de reformă

Articole25 Sep • 211 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD): Sperăm să avem consens în coaliţie pentru beneficii pentru primul loc de muncă la tineri, sprijin pentru mamele cu trei copii

Articole23 Sep • 7.413 vizualizări
1 comentariu

Sondaj Avangarde: AUR se menține la 41% din opțiunile de vot, urmat de PSD – 19%, PNL – 13% și USR – 12% / Trei din patru români cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită, o creștere semnificativă față de percepția din luna iulie

Articole20 Sep • 5.059 vizualizări
2 comentarii

1 comentariu

  1. Sesizari la DNA , dar tot psdpnl apartine .
    Fara schimbarea codului penal, 35 ani pre fapte de coruptie nu se schimba nimic.
    Intr un cuvant Romania nu are scapare in veci de coruptie

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.