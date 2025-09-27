PNL, PSD și AUR împotriva USR, în Consiliul Local Brașov: 270.000 de euro pentru restaurarea unei troițe / 2,7 milioane de euro, în total / Primar: ”Sunt opinii personale, doar ca să vă aflați în treabă„

Ședința Consiliului Local de vineri s-a transformat într-un adevărat scandal după ce s-a discutat un proiect pentru „consolidarea, restaurarea, amenajarea și punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu – Lot 1 – Troițe”, scrie Monitorul Expres.

Consilierii USR au cerut explicații pentru sumele uriașe propuse în proiect: 270.000 de euro pentru fiecare dintre cele 10 troițe vizate.

La dosarul consilierilor nu existau studiile care au stat la baza fundamentării acestor sume. În cele din urmă, proiectul a trecut, fiind susținut de PNL, PSD și AUR, în timp ce USR și FDGR au votat împotrivă.

Mai mult, unele troițe nici măcar nu aveau adresă specificată. Primarul George Scripcaru a răspuns sec: „Eroare materială, deja corectată. Restul sunt opinii personale, doar ca să vă aflați în treabă.”

Un inginer de industrie a lemnului, a criticat dur costurile: „O troiță din beton și lemn nu are cum să coste 25-27.000 de euro pe metru pătrat. Doar patru sunt degradate, restul arată bine. Prețurile nu au nicio fundamentare.”

Scripcaru a replicat că fiind vorba de monumente istorice, costurile includ consultanță, avize și expertiză, subliniind că proiectele vor fi verificate de ADR Centru și alte organisme.

În ciuda protestelor, proiectul a fost aprobat, primarul susținând că se va obține finanțare europeană nerambursabilă.