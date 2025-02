Plecare surpriză din fruntea gigantului Unilever: CEO-ul Hein Schumacher va fi înlocuit la mai puțin de doi ani de la preluarea funcției

Hein Schumacher, CEO al Unilever, părăsește compania „de comun acord” cu Consiliul de administrație. El va preda frâiele gigantului britanic la 31 mai lui Fernando Fernandez, director financiar, scrie Le Figaro.

După doi ani de convalescență, gigantul anglo-olandez de bunuri de larg consum Unilever nu pare să fi găsit încă rețeta pentru o redresare reală. Marți, proprietarul înghețatei Magnum și al produselor de bărbierit și îngrijire personală Dove, Rexona și Gillette a anunțat plecarea „de comun acord” a directorului său general din iulie 2023, Hein Schumacher.

Aceasta este o plecare surpriză, la mai puțin de doi ani de la sosirea sa, pentru executivul responsabil de relansarea creșterii și profitabilității grupului. El va fi înlocuit la 31 mai de actualul director financiar Fernando Fernandez.

„Deși Consiliul de Administrație este mulțumit de performanța Unilever în 2024, mai sunt încă multe de făcut pentru a obține cele mai bune rezultate. După ce a lucrat îndeaproape cu Fernando în ultimele 14 luni, Consiliul este foarte încrezător în capacitatea sa de a conduce o echipă de management de înaltă performanță, de a oferi beneficiile planului de creștere cât mai repede posibil și de a genera valoarea pentru acționari pe care o cere potențialul afacerii”, a declarat Unilever într-un comunicat.

Planul strategic de vânzare a activităților de înghețată (Magnum, Ben&Jerry’s, Cornetto etc.) anunțat în urmă cu un an, pentru o sumă estimată la aproximativ 18 miliarde de euro, ar putea explica aceste diferențe. În urmă cu 10 zile, grupul a anunțat că renunță la acest scenariu în favoarea unei introduceri la bursă a acestei activități, care reprezintă 14% din cifra sa de afaceri. Încetinirea creșterii anul trecut, de la 7% la 4,2% între 2023 și 2024, ar putea explica, de asemenea, decizia de a schimba căpitanul pentru a face față unui mediu de consum foarte lent. Pe de altă parte, anul trecut, grupul a reușit să își îmbunătățească semnificativ marja operațională la 18,4%, față de 16,7% cu un an înainte. În ultimii trei ani, prețul acțiunilor a crescut cu mai mult de 20%.