Plajele de pe litoral ar trebui închiriate pe un termen mai lung de timp, crede ministrul Turismului: „Eu cred în faptul că antreprenorii din România sunt maturi”

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Oprea, consideră că plajele staţiunilor de la Marea Neagră ar trebui închiriate pe un termen mai lung de timp, astfel încât antreprenorii să fie stimulaţi să ofere servicii de calitate la preţuri corecte, transmite Radio Constanța, citată de Rador.

El a anunţat, la finalul şedinţei de Guvern de vineri, că vor începe discuţii în perioada următoare pentru identificarea de soluţii, împreună cu responsabilii din domeniu şi cu factorii implicaţi: „Am vorbit cu ministrul Mediului, cu domnul Fechet, despre faptul că săptămâna viitoare vrem să fim împreună la Constanţa în discuţii cu antreprenorii din turism pentru că sezonul estival va începe şi trebuie să aibă o soluţie pe tema plajelor. Faptul că astăzi posibilitatea de a închiria o plajă este de un an sau doi, cu obligaţia de a reda plaja aşa cum a fost concesionată, adică să demolezi toate construcţiile pe care le-ai făcut, au ca efect creşterea preţului cu care un turist închiriază spre exemplu un şezlong sau poate să aibă acces la serviciile de pe acea plajă. Ne dorim ca împreună cu Apele Române, cu Ministerul Mediului, cu operatorii din turism, să avem o soluţie şi să începem discuţiile săptămâna viitoare, astfel încât să poată să aibă o prognoză, o predictibilitate astfel încât preţurile şi serviciile, calitatea serviciilor pe care le oferă să fie mai bune”.

Ministrul Turismului susține că închirierea plajelor trebuie să se facă pentru mai mult timp, aşa cum solicită şi organizaţiile patronale, astfel încât preţurile serviciilor oferite să poată fii mai reduse: „Din punctul meu de vedere, aşa cum am vorbit, şi aici spun punctul de vedere a organizaţiilor patronale, trebuie să fie pe un termen mai lung de timp. Cu titlu de exemplu, dacă este un contract de închiriere pe 10 ani, interesul meu ca antreprenor este să ofer servicii de calitate la preţuri corecte, astfel încât să am turişti şi în anul doi şi în anul cinci şi în anul şapte şi în anul nouă. Dacă sunt pe o perioadă foarte scurtă de timp, un an, doi ani, în care trebuie să investesc şi să-mi iau în calcul şi costurile de demolare a construcţiilor şi de ecologizare a plajei respective, plus costurile de închiriere, lucrurile acesta te fac implicit într-un calcul foarte simplu să scumpeşti serviciile pe care le oferi turiştilor. Eu cred în faptul că antreprenorii din România sunt maturi astăzi şi ştiu foarte bine cum să facă să-şi atragă turiştii, este interesul lor”, potrivit Agerpres.