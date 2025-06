Piastri, pole position senzațional la Barcelona – Verstappen, învins încă o dată de monoposturile McLaren

Oscar Piastri a bifat cel mai bun timp în calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei, pilot australian urmând să plece din pole position în cursa de duminică. Al doilea a fost coechipierul de la McLaren, Lando Norris, în timp ce Max Verstappen a fost nevoit să se mulțumească cu al treilea loc.

OSCAR PIASTRI IS ON POLE POSITION! 🥇👏

The McLaren driver leads a 1-2 for the team ahead of Verstappen and Russell!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/3uBGHv5SPM

— Formula 1 (@F1) May 31, 2025