Peștera Muierilor, accesibilă acum și prin tur virtual 3D interactiv / Galeriile sale însumează peste 8 kilometri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peștera Muierilor din comuna gorjeană Baia de Fier poate fi vizitată acum și în format digital, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. În cadrul proiectului „Muzee de la sat” a fost realizat un tur virtual 3D interactiv.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Proiectul este inițiat de Real Tour Ro și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Scopul său este de a contribui la conservarea digitală a patrimoniului cultural material, dar și de a facilita accesul generațiilor tinere la obiective istorice și naturale valoroase.

Peștera Muierilor, formată în urmă cu aproximativ 3–4 milioane de ani, impresionează prin galeriile sale ce însumează peste 8 kilometri, dar și prin descoperirile arheologice excepționale. Obiectivul poate fi vizitat zilnic, pe tot parcursul anului. Tariful de vizitare este de 20 de lei pentru adulți, iar elevii și pensionarii beneficiază de un preț redus de 10 lei.