Peste un milion de hectare de pădure ard în Rusia

Peste un milion de hectare de pădure sunt în prezent în flăcări în Rusia, iar suprafețe mai mari decât în anii precedenți au ars deja, au anunțat miercuri, 10 iulie, autoritățile. Această țară este deosebit de expusă consecințelor schimbărilor climatice. În fiecare vară, incendii uriașe de pădure devastează întinse suprafețe de pădure în Rusia, adesea în regiuni îndepărtate și slab populate, dar uneori amenințând zone locuite, scrie Le Figaro.

„În prezent, există peste 500 de incendii forestiere în țară, care acoperă o suprafață de peste un milion de hectare”, a declarat ministrul pentru situații de urgență, Alexander Kurenkov, în timpul unei întâlniri cu președintele Vladimir Putin, transmisă la televiziune. Iar de la începutul anului, „am înregistrat aproape 6.000 de focare de incendii naturale care acoperă o suprafață de peste 3,5 milioane de hectare”, a continuat el.

Cele mai afectate zone sunt Siberia de Est și Orientul Îndepărtat, în special Yakutia, o regiune slab populată care suferă în mod regulat de dezastre climatice. Deși este dificil să se facă o legătură între un anumit incendiu și schimbările climatice, acestea din urmă sporesc probabilitatea și virulența acestor dezastre, fenomen observat în multe țări. De asemenea, ecologiștii pun sub semnul întrebării politica rusă de combatere a incendiilor forestiere, care constă în ignorarea incendiilor dacă costurile de stingere depășesc pagubele estimate.

Deși numărul incendiilor a scăzut față de anul trecut, „suprafața de teren arsă a crescut de 1,5 ori”, a adăugat el, precizând că peste 6 000 de persoane au fost mobilizate pentru combaterea incendiilor. În ultimii ani, incendiile de pădure au început din ce în ce mai devreme în Rusia, încurajate de căldura timpurie. Potrivit lui Alexander Kurenkov, anul acesta au început cu o lună mai devreme „din cauza unui val anormal de căldură și a furtunilor”.

🔥 A forest fire broke out in Inal Bay, Tuapse (Kransnodar, Russia) Preliminary data suggests it was caused by a flare fired by tourists towards the slope. The fire covered about 1,000 square meters.

A forest is burning in Inal Bay on the Black Sea coast. Previously, because of… pic.twitter.com/g2P0pnVeqj

