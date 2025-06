Peste 30 de intelectuali și experți în studierea Holocaustului îl acuză pe deputatul Silviu Vexler că a susținut în mod fals salvarea de la moarte a mii de evrei de către cardinalul Iuliu Hossu / „Astfel de procedee aruncă în derizoriu gravitatea adevărului despre Holocaust și reprezintă, în același timp, o insultă adresată victimelor”

Peste 30 de intelectuali și experți în studierea Holocaustului îl acuză pe deputatul Silviu Vexler, reprezentantul Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, că a susținut în mod fals salvarea de la moarte a mii de evrei de către cardinalul Iuliu Hossu. „Astfel de procedee aruncă în derizoriu gravitatea adevărului despre Holocaust și reprezintă, în același timp, o insultă adresată victimelor”, afirmă semnatarii care îi cer să publice toate documentele în baza cărora susține că episcopul Iuliu Hossu a salvat mii de evrei.

„Semnatarii acestei scrisori deschise, precum și colegi cercetători cu care ne-am consultat, nu am găsit, în cursul unor îndelungi cercetări, dovezi coerente și solide, care să probeze acțiuni salvatoare ale înaltului prelat”, se arată în scrisoarea deschisă.

Semnatarii susțin că „augmentarea istoriei cu detalii calofile, lipsite, însă, de probe documentare consolidate, depășește o linie roșie. În acest caz, într-un subiect atât de important, orice afirmație ar trebui să se bazeze întotdeauna pe dovezi pertinente, multiple și convergente”.

„Astfel de procedee aruncă în derizoriu gravitatea adevărului despre Holocaust și reprezintă, în același timp, o insultă adresată victimelor Holocaustului. Mai mult decât atât, faptul în sine banalizează actele reale ale unor Drepți între Popoare”, se arată în scrisoarea deschisă.

În prezența Papei Leon al XIV-lea, a comunității evreiești din Italia și a aproape o mie de români a avut loc, luni, 2 iunie, la Vatican, o comemorare a cardinalului român, Iuliu Hossu, decedat în 1970 și beatificat în 2019, anunță presa italiană. La comemorare au fost prezenți și reprezentanți ai comunității evreiești din România, pentru „angajamentul său curajos de a-i sprijini și salva pe evreii din Transilvania de Nord atunci când, între 1940 și 1944, naziștii au pus în aplicare planul tragic de a-i deporta în lagărele de exterminare”.

Evenimentul a debutat cu alocuțiunile lui Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România și ale Cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România, citite de Arhiepiscopul Cristian Crișan.

Președintele Vexler a descris acțiunile Cardinalului Hossu ca fiind „inimaginabile și aproape de neînțeles pentru cei mai mulți dintre noi”, deoarece acesta „s-a pus în pericol pe sine, comunitatea sa și Biserica sa”, pentru a încerca să salveze persoane necunoscute pentru el. Nu doar cerându-le tuturor credincioșilor să protejeze evreii destinați lagărelor morții, ci și ascunzându-i în catedrala sa. Pentru aceasta el a fost cu adevărat „un tzadik, o persoană dreaptă care a refuzat orice compromis”.

Scrisoarea deschisă:

Domnule Silviu Vexler,

Suntem un grup de cercetători ai istoriei Holocaustului și intelectuali implicați în studierea problematicii celor două totalitarisme. Unii dintre noi ne-am petrecut ani din viață în cercetări de arhivă legate de diversele aspecte ale acestui subiect complex. De asemenea, o parte dintre noi am fost membri ai Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Cu toții am fost surprinși, în primele zile ale lunii iunie, când am aflat despre evenimentul la care ați participat și mai ales despre prezentarea pe care ați făcut-o la Vatican Cardinalului Iuliu Hossu.

Conform materialelor de presă, în cadrul evenimentului omagial s-a spus că Iuliu Hossu a salvat mii de evrei, iar dumneavoastră ați confirmat că acesta a ascuns în Catedrala Greco-Catolică din Cluj pe acei evrei care urmau să fie deportați și ar fi cerut credincioșilor „să îi protejeze pe evreii care urmau să fie trimiși la chinuri și moarte la Auschwitz”.

Din nefericire, nici una din aceste informații nu este confirmată de probe documentare, convergente și plasate dincolo de diferite auspicii subiective. Noi credem că și actele frumoase din istorie trebuie să se bazeze pe surse credibile și verificabile. De altfel, personalitatea, sacrificiul civic sau imaginea istorică a lui Iuliu Hossu nu au nevoie de astfel de adăugiri versatile. Mai mult decât atât, din câte știm, Cardinalul nu și-a arogat aceste acțiuni de salvare.

Semnatarii acestei scrisori deschise, precum și colegi cercetători cu care ne-am consultat, nu am găsit, în cursul unor îndelungi cercetări, dovezi coerente și solide, care să probeze acțiuni salvatoare ale înaltului prelat. Au fost cercetate arhivele relevante ale temei: Arhiva Yad Vashem, Arhiva Muzeului Holocaustului de la Washington (U.S. Holocaust Memorial Museum), Arhiva C.N.S.A.S. și arhivele maghiare. Nici una nu păstrează vreo dovadă certă și convergentă privind o posibilă acțiune de salvare a mii de oameni.

Augmentarea istoriei cu detalii calofile, lipsite, însă, de probe documentare consolidate, depășește o linie roșie. În acest caz, într-un subiect atât de important, orice afirmație ar trebui să se bazeze întotdeauna pe dovezi pertinente, multiple și convergente.

Astfel de procedee aruncă în derizoriu gravitatea adevărului despre Holocaust și reprezintă, în același timp, o insultă adresată victimelor Holocaustului. Mai mult decât atât, faptul în sine banalizează actele reale ale unor Drepți între Popoare.

Pentru a risipi orice suspiciune, vă solicităm să faceți publice toate documentele în baza cărora susțineți că episcopul Iuliu Hossu a salvat mii de evrei.

10 iunie 2025

1. Liviu Rotman

2. Alexandru Florian

3. Mihai Demetriade

4. William Totok

5. Norman Manea

6. Dennis Deletant

7. Zoltán Tibori-Szabó

8. Liviu Antonesei

9. Gido Attila

10. Adina Babeș-Fruchter

11. Ciprian Necula

12. Raphael Vago

13. Cristian Pîrvulescu

14. Ana Bărbulescu

15. Ionuț Biliuță

16. Dinu Adam

17. Lucian Năstasă

18. Alexandru Bulucz

19. Marius Cazan

20. Valentin Cernat

21. Eugenia Mihalcea

22. Emanuel Copilaș

23. Andrei Cornea

24. Teodora Dumitru

25. Lou Ghelerter

26. Mariana Hausleitner

27. Georg Herbstritt

28. Hans-Christian Maner

29. Adina Marincea

30. Petre Matei

31. Katia Pascariu

32. Ovidiu Pop

33. Măriuca Stanciu

34. Călin Vlase