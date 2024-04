Peste 30 de autori și traducători se retrag de la premiile literare PEN America, în semn de protest față de tăcerea cu privire la „uciderea genocidară a palestinienilor”

Treizeci şi unu de autori şi traducători şi-au retras operele din cursa pentru premiile literare PEN America 2024 sau le-au refuzat din cauza „eşecului organizaţiei de a proteja” scriitorii palestinieni din Gaza, potrivit The Guardian, transmite News.ro.

Nouă din 10 candidaţi la premiul PEN/Jean Stein, în valoare de 75.000 de dolari (60.143 de lire sterline), şi-au retras cărţile. Christina Sharpe, Catherine Lacey şi Joseph Earl Thomas se numără printre scriitorii care şi-au retras cărţile.

Douăzeci şi unu dintre autorii care s-au retras, împreună cu alţi nouă scriitori, au semnat marţi o scrisoare prin care cer demisia imediată a directorului general al organizaţiei, Suzanne Nossel, a preşedintelui, Jennifer Finney Boylan, şi a întregului comitet executiv.

Scrisoarea evidenţiază „contrastul puternic” dintre poziţia PEN America şi cea a altor centre PEN din întreaga lume. „PEN English, în tandem cu PEN irlandez şi PEN Cymru din Ţara Galilor, au criticat vocal sprijinul necritic al guvernului britanic pentru Israel, au cerut anchete privind vânzarea de arme către Israel şi au solicitat presiuni politice pentru ca Israelul să respecte dreptul internaţional. PEN America, în schimb, nu a avut nicio critică faţă de complicitatea americană în bombardarea Gaza”, se arată în scrisoare.

Maya Binyam, care şi-a retras romanul de debut „Hangman” de la premiul Jean Stein şi de la premiul PEN/Hemingway în valoare de 10.000 de dolari (8.020 lire sterline), a declarat într-o postare pe X că liderilor organizaţiei „ar trebui să le fie ruşine că eşecurile lor au impus aceste decizii unor autori a căror muncă merită să fie recompensată”.

La începutul acestei luni, Esther Allen a refuzat premiul PEN/Ralph Manheim pentru traducere, un premiu acordat o dată la trei ani pentru întreaga operă a unui traducător. Ea a declarat că a refuzat premiul în semn de solidaritate cu scriitorii care au criticat „tăcerea PEN America cu privire la uciderea genocidară a palestinienilor”.

PEN America a declarat că „a construit şi a menţinut un cort mare şi fragil pentru discursul dincolo de diferenţe timp de peste un secol”.

„Războiul actual din Gaza este îngrozitor”, a adăugat aceasta. „Dar nu putem fi de acord că răspunsul la dilemele şi consecinţele sale sfâşietoare constă în mai puţin discurs, mai puţine onoruri pentru scriitori şi mai puţină lumină asupra contribuţiilor critice ale scriitorilor”.

Un purtător de cuvânt al PEN America a declarat că organizaţia este în contact cu autorii nominalizaţi pentru premiul PEN/Jean Stein şi că „a făcut o pauză în anunţarea finaliştilor”.

Retragerile vin după ce un grup de scriitori, printre care Naomi Klein, Hisham Matar şi Lorrie Moore, s-au retras de la festivalul PEN America’s World Voices. Într-o scrisoare trimisă în martie, scriitorii au declarat că PEN America „a trădat angajamentul declarat al organizaţiei faţă de pace şi egalitate pentru toţi, precum şi faţă de libertatea şi securitatea scriitorilor de pretutindeni”.



În timp ce aproape 50 de centre PEN au semnat apelul PEN International pentru încetarea focului la sfârşitul lunii octombrie, PEN America s-a alăturat apelului abia la 20 martie, dată pe care mulţi scriitori protestatari au considerat-o prea târzie. Alejandro Varela, care a fost nominalizat pentru premiul Jean Stein, a scris pe Twitter că nu se poate alinia cu o „organizaţie pentru drepturile omului care aşteaptă cinci luni pentru a cere încetarea focului în Gaza”.

„PEN International solicită o încetare imediată şi permanentă a focului, încetarea asediului asupra Gaza, accesul imediat la ajutorul umanitar şi eliberarea tuturor ostaticilor”, a declarat Romana Cacchioli, director executiv al PEN International. Cu toate acestea, ea a precizat că fiecare dintre cele 130 de centre ale organizaţiei, care se află în 90 de ţări, este autonom. „În calitate de organizaţie pentru libertatea de exprimare, respectăm dreptul centrelor noastre de a avea poziţii diferite. Respectăm dreptul scriitorilor de a se retrage din festival”, a spus ea.

Scrisoarea de marţi notează că mulţi dintre semnatari, care se află la începutul carierei lor şi care „se bazează pe banii din premii pentru a-şi finanţa nevoile de bază”, înţeleg „riscurile pe care ni le asumăm prin respingerea unei organizaţii care deţine un monopol cultural în cadrul comunităţii literare”.