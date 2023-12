Peste 150.000 de vizitatori, număr record, la primul târg de Crăciun organizat în curtea Palatului Brukenthal

Peste 150.000 de vizitatori au vizitat curtea Palatului Brukenthal din centrul istoric al municipiului Sibiu, în timpul primei ediţii a târgului de Crăciun de aici, numit Christmas at the Palace, a anunţat joi pe Facebook managerul interimar al Muzeului Naţional Brukenthal, Alexandru Chituţă, citat de Agerpres.

„Anul acesta am sărbătorit Crăciunul la Palat: „Christmas at the Palace” şi te-am dus într-o lume de poveste, în curtea interioară a Muzeului Naţional Brukenthal! Vă mulţumim pentru faptul că în aceste zile v-am adus zâmbete şi bucurii şi ne-aţi răsplătit cu mii de fotografii, zeci de mii de gânduri bune şi impresii. Au fost peste 150.000 de participanţi, iar expoziţiile Muzeului Brukenthal deschise în curtea a doua au fost vizitate de peste 75.000 de vizitatori. Pentru Muzeul Naţional Brukenthal este un număr record. La căsuţa Muzeului Brukenthal s-au achiziţionat produsele de brand: parfum, vin, ciocolată, globuri dar şi publicaţii şi alte produse”, a precizat Alexandru Chituţă.

Managerul interimar al Muzeului Naţional Brukenthal consideră că, „această clădire a Palatului Brukenthal a fost construită şi cedată comunităţii, din acest considerent maiestuoasele sale porţi trebuie să fie deschise publicului”.

Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu funcţionează în câteva clădiri de patrimoniu, cea mai importantă fiind cea din Piaţa Mare, şi anume Palatul baronului Samuel von Brukenthal. Palatul Brukenthal este unul dintre cele mai însemnate monumente în stil baroc din România, construirea clădirii petrecându-se în etape, între anii 1778 – 1788. Edificiul a fost ridicat pentru a servi drept reşedinţă oficială a baronului şi sediu al colecţiilor sale.