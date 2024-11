Peste 100 de pompieri luptă pentru stingerea unui incendiu major în regiunea Rostov, după un atac al dronelor ucrainene

Peste 100 de pompieri luptă pentru stingerea unui incendiu major la o instalație industrială din districtul Kamenski al regiunii Rostov, a declarat guvernatorul regional interimar Iuri Sliusar, citat de BBC.



„În districtul Kamenski, unitățile de salvare de urgență sting un incendiu major la o instalație industrială. Sunt implicate în total 109 persoane”, a scris Sliusar pe Telegram.



Anterior, mass-media a raportat că un depozit de petrol din această zonă a luat foc ca urmare a unui atac al dronelor ucrainene.



Dronele ucrainene au atacat aceeași bază în vară.

Anterior, guvernatorul afirmase că sistemele de apărare aeriană resping un atac aerian masiv al dronelor ucrainene asupra regiunii Rostov.



„În acest moment, 30 de UAV-uri au fost deja distruse și suprimate de războiul electronic în nord-vestul regiunii Rostov. Din păcate, există consecințe pe teren. De exemplu, în ferma Masalovka din districtul Kamenski, acoperișul unei case particulare a fost deteriorat. Nimeni nu locuia acolo permanent, deci nimeni nu a fost rănit”, a scris el în Telegramă.



„În satul Diachkino din districtul Tarasovsky, din cauza căderii de resturi pe o proprietate privată, geamurile unei clădiri rezidențiale au fost deteriorate. Nici aici nu au existat decese sau răniți. Serviciile de urgență au fost trimise la fața locului”, a adăugat șeful regiunii.



Presa rusă a scris, de asemenea, că un depozit de petrol este în flăcări într-una dintre regiuni.



FGKU „Atlas Plant” al Agenției Federale a Rusiei pentru Rezervele de Stat din Districtul Federal de Sud este specializată în furnizarea de produse petroliere pentru Forțele Armate ale Moscovei.

After an overnight drone attack, flames are now consuming the „Atlas” oil refinery in Russia’s Rostov region.

As is the custom, officials initially claimed that all drones over the region were shot down. pic.twitter.com/MNRwJ8gzbP

— KyivPost (@KyivPost) November 29, 2024