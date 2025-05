Peste 1.000 de români s-au înscris în USR după victoria pro-europeană a lui Nicușor Dan. Fritz: Pentru ca să creştem sănătos avem nevoie de oameni gata să-şi asume o parte din această luptă dificilă

După victoria pro-europeană la alegerile prezidenţiale, peste 1.000 de oameni au completat cererea de adeziune la USR într-o singură săptămână, anunţă USR duminică. Liderul interimar al formaţiunii, Dominic Fritz, declară că putem pune România pe drumul corect doar cu implicare politică, democratică, asumată iar fiecare membru nou e un plus de energie şi o perspectivă proaspătă. USR, care a fost înfiinţată în 2016, are, în prezent, aproximativ 20.000 de membri activi, transmite News.ro.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit USR, vârsta medie a celor care şi-au exprimat dorinţa de a intra în USR, în ultimele zile, este 35 de ani iar 40% dintre cei care au completat cererile de adeziune au peste 40 de ani. ”Cel mai tânăr aplicant, care a devenit între timp membru, are 19 ani, mai exact 18 ani şi 6 luni. Sunt oameni care au înţeles miza luptei pe care o ducem, se regăsesc în valorile partidului şi vor să pună umărul să devină ireversibil drumul european al României”, subliniază formaţiunea. ”Unii spun că vremea partidelor a apus. Noi credem opusul: schimbarea nu vine din afara politicii, ci din interior. Putem pune România pe drumul corect doar cu implicare politică, democratică, asumată. Fiecare membru nou e un plus de energie şi o perspectivă proaspătă, de care avem nevoie pentru ca să creştem sănătos cu oameni gata să-şi asume o parte din această luptă dificilă. Le mulţumesc celor care, într-o perioadă dificilă pentru România, aleg să se implice, să nu stea pe margine!”, transmite Dominic Fritz, preşedintele interimar al USR. Uniunea Salvaţi România, înfiinţată în 2016, are, în prezent, aproximativ 20.000 de membri activi, cu ajutorul cărora încearcă, în cât mai multe comunităţi din România, să fie parte din schimbarea în bine. Admiterea în USR se face la nivel de filiale locale, după susţinerea unui interviu, mai anunţă USR.