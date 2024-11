Pep Guardiola rămâne la Manchester City până în iulie 2026, după ce a semnat prelungirea contractului

Contractul actual al tehnicianului în vârstă de 53 de ani cu Man City urma să expire la sfârșitul acestui sezon. The Athletic informează că un anunț oficial este așteptat în zilele următoare.

Anunțul vine într-o perioadă dificilă pentru Manchester City, echipa albastră înregistrând patru înfrângeri consecutive. Este pentru prima dată în cariera managerială de 17 ani a lui Guardiola când se confruntă cu o astfel de serie negativă. Totodată, aceasta este prima serie de acest tip pentru City în ultimii 18 ani, de pe vremea când echipa era antrenată de Stuart Pearce.

PEP GUARDIOLA HAS LOST FOUR MATCHES IN A ROW FOR THE FIRST TIME IN HIS ENTIRE MANAGERIAL CAREER 🤯 pic.twitter.com/UrSGAGc0ay

— ESPN FC (@ESPNFC) November 9, 2024