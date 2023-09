Patru povestiri de Roald Dahl, adaptate de Wes Anderson, disponibile la finalul lunii septembrie pe platforma Netflix

Patru povestiri semnate de scriitorul britanic Roald Dahl, ecranizate de cineastul american Wes Anderson, pot fi vizionate la finalul lunii septembrie pe platforma Netflix, potrivit Agerpres.

La 14 ani de la ”Fantastic Mr. Fox” (2009), o adaptare după celebrul roman al lui Dahl, Anderson revine cu patru noi adaptări după acelaşi scriitor: ”The Wonderful Story of Henry Sugar”, care a avut premiera în afara competiţiei la ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Veneţia, disponibil pe Netflix începând cu 27 septembrie, va fi urmat de alte trei adaptări – ”The Swan” (28 septembrie), ”The Rat Catcher” (29 septembrie) şi ”Poison” (30 septembrie).

”The Wonderful Story of Henry Sugar”, adaptat după o colecţie de povestiri intitulată ”The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More”, spune povestea lui Henry Sugar, un bărbat care învaţă de la un guru cum să vadă fără a-şi folosi ochii şi profită de noua abilitate pentru a câştiga bani din jocuri de noroc. Filmul are o durată de 39 de minute şi îi are în distribuţie pe Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley şi Richard Ayoade.

Cu o durată de 17 minute, ”The Swan” este povestea unui băieţel inteligent, terorizat de doi copii răutăcioşi. Din distribuţie fac parte: Rupert Friend, Ralph Fiennes, Asa Jennings. ”The Rat Catcher” ecranizează o povestire mai puţin cunoscută a lui Dahl, despre un deratizator profesionist. Din distribuţie fac parte Richard Ayoade, Ralph Fiennes şi Rupert Friend. Cel de-al patrulea scurtmetraj, ”Poison”, este o poveste binecunoscută din colecţia Dahl, despre un bărbat care descoperă în pat un şarpe otrăvitor. Îi are în distribuţie pe Dev Patel, Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes şi Ben Kingsley.

”Îl ştiam pe Roald Dahl înainte să fac ‘Fantastic Mr. Fox”’, a declarat Anderson pentru IndieWire. ”Am întâlnit-o pe Lindsay Dahl, văduva scriitorului, pe când filmam ‘The Royal Tenenbaums’, în urmă cu vreo 20 de ani. Îmi doream de mulţi ani să fac ‘Henry Sugar’. Mi-au păstrat povestirea aceasta special pentru mine pentru că eram prieteni. Lindsay i-a predat ştafeta lui Luke, nepotul lui Dahl. Aşa că mă aştepta. Dar nu prea ştiam cum să o abordez. Ştiam că ceea ce-mi plăcea la povestire era maniera în care era scrisă, cuvintele lui Dahl. Nu reuşeam să găsesc răspunsul, după care, la un moment dat, l-am găsit”, a mai spus cineastul.

Întrebat la o conferinţă în cadrul Festivalului de la Veneţia dacă decizia recentă a editorilor operei lui Dahl de a extrage din texte limbajul considerat în prezent ofensator, Anderson a spus: ”Probabil sunt cea mai nepotrivită persoană pe care s-o întrebaţi lucrul acesta; la întrebarea dacă lui Renoir ar trebui să i se permită să-şi modifice vreuna dintre picturi, aş spune nu. E terminată.”

”Nu vreau nici măcar ca artistul însuşi să-şi modifice opera de artă. Înţeleg motivaţia, dar eu sunt de părere că atunci când o operă de artă este terminată, participăm la ea. O cunoaştem. Aşa că atunci când e gata, e gata”.

”Şi bineînţeles, nimeni care nu este scriitor nu ar trebui să modifice cartea altcuiva. Dahl a murit”, a mai spus cineastul.

La începutul anului, editura care publică operelor lui Dahl, Puffin Books, a anunţat că au fost operate sute de modificări în textele originale, inclusiv clasicele ”James and the Giant Peach”, ”Matilda”, ”The Twits” şi ”Charlie and the Chocolate Factory” astfel încât, potrivit editorului, cărţile să poată fi ”citite cu plăcere de toată lumea astăzi”.

Roald Dhal (1916-1990) este un binecunoscut scriitor britanic de literatură pentru copii, ale cărui volume s-au vândut în peste 300 de milioane de exemplare. Textele sale au fost adaptate de nenumărate ori pentru marele ecran. Printre cele mai cunoscute ecranizări se numără: ”Charlie and the Chocolate Factory” (2005), în regia lui Tim Burton, ”Matilda” (1996), regia Danny DeVito, The BFG (2016), regia Steven Spielberg.

Wes Anderson este un cineast american, cunoscut pentru pelicule precum ”Isle of Dogs” (2018), ”The Grand Budapest Hotel” (2014), ”Moonrise Kingdomg (2012), ”The Royal Tenenbaums” (2001). A fost nominalizat de şapte ori la premiile Oscar.