Patru dosare penale în Covasna pentru punerea în circulaţie de „produse contrafăcute”. Este vorba despre bancnote, în special valută, având aplicate inscripţii suplimentare

Patru dosare penale pentru punerea în circulaţie de produse contrafăcute au fost întocmite de către poliţişti în urma unei acţiuni desfăşurate în cinci mari unităţi comerciale din judeţ, a anunţat, vineri, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Covasna.

Potrivit sursei citate, în cadrul acţiunii au fost identificate şi ridicate 145 de articole purtătoare de însemne ale unor mărci protejate susceptibile a fi contrafăcute, a căror valoare de comercializare depăşea 7.000 de lei, transmite Agerpres.

„Au fost efectuate controale la cinci mari unităţi comerciale, în urma acestora fiind identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor 144 de articole purtătoare de mărci sau însemne distinctive ale unor mărci protejate (97 seturi de jucării şi 47 de articole vestimentare) susceptibile a fi contrafăcute. Valoarea de comercializare a produselor ridicate este de peste 7.000 de lei lei, raportat la preţul de comercializare al produselor, mult subevaluat faţă de preţul produselor autentice. În urma acţiunilor poliţiştii au întocmit dosare penale pentru patru infracţiuni de punere în circulaţie de produse contrafăcute”, se arată într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

Activitatea a fost derulată de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna, împreună cu cei ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Covasna. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor din cadrul unităţilor de parchet competente.

În cadrul aceleiaşi acţiuni, poliţiştii au desfăşurat activităţi de prevenire a infracţiunilor de fals de monedă, atrăgând atenţia asupra bancnotelor de tip „altered design”, apărute în ultima perioadă pe teritoriul ţării.

„Este vorba despre bancnote, în special valută (Euro, USD), având aplicate pe imaginea bancnotei inscripţii suplimentare ca „SPECIMEN”, „FACSIMILE”, „SCOP CINEMATOGRAFIC”, „UZ CINEMATOGRAFIC”, „RECUZITA”, „INVALID”, „MOVIE MONEY”, „PROP COPY”. Bancnotele prezintă similarităţi evidente cu cele autentice, atât din punct de vedere al designului, cât şi al dimensiunii, coloristicii şi al altor elemente specifice, existând cazuri în care exemplare ale unor astfel de bancnote au fost puse în circulaţie, având în vedere că inscripţiile, în unele cazuri, apar doar pe revers, fiind poziţionate astfel încât, în unele situaţii, pot fi greu de observat”, se mai menţionează în comunicat.

Poliţia reaminteşte că punerea în circulaţie, primirea, deţinerea sau transmiterea de valori falsificate reprezintă infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.