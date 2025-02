Patronii de restaurante din Centrul Vechi susțin că nu și-au putut derula activitatea deoarece Primăria Sector 3 nu a curățat zăpada pe străzile mici / Reacția primăriei

Trafic blocat, nervi întinși la maxim, scene cunoscute în București de câte ori ninge. La supărarea șoferilor se adaugă înjurăturile pietonilor care sunt nevoiți, de cele mai multe ori, să împartă carosabilul cu mașinile, trotuarul fiind acoperit, scrie G4Food.ro.

Comercianții din Centrul Vechi au o dublă problemă, pentru că zona fiind preponderent pietonală, nu prea vine nimeni de la societatea de salubrizare a Sectorului 3 să adune zăpada. Iar clienții sunt nevoiți să înoate printre troiene sau renunță și aleg alte locuri pentru prânz, cină sau o cafea. Temerea lor este ca, odată cu sosirea gerului, așa cum meteorologii prevăd, să nu se formeze punți de gheață pe stradă, care vor reprezenta un real pericol pentru trecători și cei care vin să ia masa.

Ovidiu Logican, proprietarul CORKS Cozy Bar, susține că el a deszăpezit astăzi împreună cu proprii angajați și că de la autorități nu a apărut nimeni prin zonă: „Dacă am văzut că nu se poate altfel, am cumpărat câteva lopeți și am dat noi zăpada de pe stradă (Băcani – n.r.) până la Lipscani. Eu nu pot să închid și nici să aștept după primărie. Astă seară am un eveniment la care vine multă lume, inclusiv din țară, nu am cum să-l anulez”.

