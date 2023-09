Patronatele din turism cer ca românii care merg în vacanță în străinătate să plătească o taxă / ”Fiecare turist român care pleacă din țară să participe la promovarea României” / ANAT: ”Nu am auzit ca vreo țară să aplice astfel de taxe”

Românii care își fac concediile în străinătate ar putea plăti o taxă în plus când își cumpăra vacanța. Asta, pe lângă taxa turistică aplicată de către țara de destinație. Propunerea aparține Federației Patronatelor din Turismul Românesc, care lansează suma de un euro de persoană, informează Digi24.

Agențiile vor colecta taxa de la români, iar banii strânși ar uma să fie folosiți pentru promovarea României.

„În România nu avem bani să ne promovăm pe destinații externe, cei care vin vin întâmplător. Am pornit de la modelul de succes al Turciei care are buget de promovare de 225 milioane de euro până în 2028, în timp ce România are anul acesta buget de 3 milioane de euro. Ne-am gândit ca fiecare turist român care pleacă din țară să participe la promovarea României. (…) Ne gândim ca acești bani să fie colectați de site-uri de rezervări online, de companii aeriene. Așteptăm să treacă această furtună financiar-fiscală care e în Parlament ca apoi să venim și noi cu această propunere”, a declarat pentru B1TV Dragoș Răducan Dragoș Răducan, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc.

Traian Bădulescu, purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a transmis că agențiile de turism nu au fost consultate.

„Orice taxă gândită bine pentru promovarea turismului intern este binevenită, dar în acest caz turiștii români care călătoresc în afara țării să plătească o taxă pentru promovarea României consider că ar fi o limitare forțată a concurenței externe, care nu cred că ar fi privită cu ochi buni de către turiștii români și nu am auzit ca vreo țară să aplice astfel de taxe”, a transmis Bădulescu.