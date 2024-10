Partitura unui vals inedit de Chopin, descoperită în seiful unei biblioteci newyorkeze la aproape 200 de ani de la compunerea ei

La mai bine de 175 de ani de la moartea sa, Frédéric Chopin încă îi face pe oameni să danseze: un vals inedit al compozitorului polonez a fost descoperit într-un seif de la Morgan Library and Museum din New York, a raportat cotidianul The New York Times, citat de agenția AFP, transmite Agerpres.

Partitura, care avea ca antet menţiunea „Vals” scrisă în limba franceză, a fost descoperită pe o fişă de un curator al instituţiei în primăvara acestui an, a precizat cotidianul american.

„Mi-am spus: ‘Ce se întâmplă aici? Ce ar putea fi?'”, a declarat curatorul Robinson McClellan pentru The New York Times, adăugând că „nu a recunoscut muzica”.

Iniţial, el nu era sigur dacă valsul fusese într-adevăr compus de Frédéric Chopin, după ce a făcut o fotografie a partiturii şi a interpretat-o apoi la pianul din locuinţa sa.

Însă Robinson McClellan a consultat apoi un specialist în muzica lui Chopin de la Universitatea din Pennsylvania, iar reprezentanţii Bibliotecii şi Muzeului Morgan au ajuns în cele din urmă la concluzia că valsul este autentic după o examinare a cernelii şi a hârtiei.

Caligrafia se potriveşte, de asemenea, cu cea a lui Frédéric Chopin, inclusiv o cheie de Fa şi mâzgălituri caracteristice geniului polonez care a murit în Franţa în 1849.

„Suntem pe deplin convinşi de concluziile noastre”, a declarat Robinson McClellan pentru The New York Times.

Potrivit Bibliotecii şi Muzeului Morgan, partitura datează din perioada 1830-1835, când Frédéric Chopin avea în jur de 20 de ani.

Piesa are o uvertură austeră şi a fost descrisă de renumitul pianist chinez Lang Lang ca o compoziţie ce conţine „un întuneric dramatic care se transformă în ceva pozitiv”.