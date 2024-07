Paolini, în prima finală la Wimbledon, după o victorie în fața croatei Donna Vekic

Italianca Jasmine Paolini a ajuns în prima sa finală la Wimbledon după ce a învins-o joi pe croata Donna Vekic cu 2-6, 6-4, 7-6 (10/8), potrivit AFP.

Paolini nu câștigase niciodată un meci pe tabloul principal la Wimbledon înainte de acest an, dar numărul șapte mondial a învins-o cu tenacitate pe Vekic pe terenul central pentru a-și asigura a doua prezență consecutivă în finala unui Grand Slam.

Jucătoarea în vârstă de 28 de ani, care a pierdut finala de la Roland Garros luna trecută, se va confrunta în finala de sâmbătă cu campioana de la Wimbledon din 2022, Elena Rybakina, sau cu Barbora Krejcikova, cap de serie numărul 31 din Cehia.

