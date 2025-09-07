G4Media.ro
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roşu pentru a marca Ziua Mondială a Conştientizării Bolii Duchenne

Palatul Cotroceni
Presidency.ro

Palatul Cotroceni va fi iluminat în roşu pentru a marca Ziua Mondială a Conştientizării Bolii Duchenne, o afacțiune ereditară rară

Palatul Cotroceni va fi iluminat în roşu, duminică, începând cu ora 20:30, pentru a marca Ziua Mondială a Conştientizării Bolii Duchenne, o afecţiune ereditară rară, caracterizată prin pierderea progresivă a funcţiei musculare şi invaliditate la copii, transmite Agerpres.

„Tema din acest an – ‘Family: the heart of care’, subliniază rolul esenţial al familiei în viaţa persoanelor cu distrofie musculară Duchenne şi Becker, un sprijin zilnic, emoţional fizic, care transformă lupta cu o boală rară într-un efort comun de speranţă şi rezilienţă”, se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Acest demers constituie un îndemn la cooperare îndreptat către decidenţi şi societatea civilă, comunitatea medicală şi ştiinţifică, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii copiilor care suferă de Distrofie Musculară Duchenne, prin asigurarea accesului echitabil la diagnosticare precoce, tratamente de calitate şi servicii de reabilitare, precum şi la diverse activităţi de socializare şi integrare în comunitate, adaugă sursa citată.

