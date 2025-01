Oxford a fost desemnată cea mai bună universitate din lume pentru două materii predate

Cambridge este una dintre cele trei universități clasate în top 10 pentru toate cele 11 materii în clasamentul mondial al universităților Times Higher Education pe materii, potrivit standard.co.uk.

Universitatea din Oxford a fost desemnată cea mai bună din lume pentru două materii în clasamentele internaționale.

Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject for 2025 a desemnat, de asemenea, Universitatea Cambridge ca fiind una dintre cele doar trei instituții care figurează în primele 10 la toate disciplinele acoperite.

Oxford, care a ocupat primul loc în clasamentul mondial al universităților THE în ultimii nouă ani, a fost desemnată cea mai bună pentru medicină și sănătate – o poziție pe care o deține din 2019.

De asemenea, a păstrat locul întâi pentru informatică, pe care universitatea îl deține din 2019, și a urcat de pe locul cinci în 2024 pe locul doi în afaceri și economie.

În timp ce lumea occidentală continuă să domine clasamentul pe subiecte, această nouă publicare de date demonstrează creșterea continuă a Chinei și a națiunilor din Asia de Est.

Oxford se află în primele opt locuri în cele 10 clasamente pe materii în care este reprezentat.

Cambridge este alături de universitățile americane Harvard și Stanford ca singurele instituții care figurează în top 10 pentru toate cele 11 subiecte acoperite de clasament.

Cea mai bună poziție a sa este a doua pentru arte și științe umaniste, informatică, științele vieții și psihologie.

Alte trei universități britanice figurează în top 10 pentru medicină și sănătate, după Oxford, Cambridge pe locul al treilea, Imperial College London ocupând locul al patrulea pe care îl deținea în 2024 – precum și locul al optulea la informatică – și UCL coborând un loc pe locul al optulea, dar urcând un loc pe 10 la studii în domeniul educației. Același clasament îl are și pentru drept.

UCL este pe locul șase în domeniul artelor și științelor umaniste și a urcat de pe 12 pe 10 în domeniul dreptului, în timp ce London School of Economics and Political Science urcă un loc pentru a intra în top 10 în domeniul afacerilor și economiei, dar coboară un loc pe locul nouă în domeniul științelor sociale.

King’s College London a urcat șase poziții, ajungând pe locul nouă în psihologie.

Universitățile americane se află în fruntea a nouă din cele 11 clasamente pe materii, Massachusetts Institute of Technology și Stanford fiind în fruntea clasamentului cu câte trei locuri. Harvard se află în fruntea a două dintre clasamente, iar California Institute of Technology ocupă primul loc în domeniul științelor fizice.

Phil Baty, ofițerul șef pentru afaceri globale al THE, a declarat: „În timp ce lumea occidentală continuă să domine clasamentele pe subiecte, această nouă publicare de date demonstrează ascensiunea continuă a Chinei și a națiunilor din Asia de Est în economia globală a cunoașterii, precum și o nivelare globală a excelenței”.

Universitățile chineze sunt clasate în top 50 pentru toate subiectele, în timp ce universitățile Peking și Tsinghua se află în top 10 în domeniul afacerilor și economiei, precum și al studiilor în domeniul educației.