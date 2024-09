Oportunități pentru tinerii cineaști din România și din Europa în cadrul programelor de mentorat Astra Film Festival 2024

East Silver Market Award by the Institute of Documentary Film . Este un premiu care include selecția pentru East Silver Market 2025 și două acreditări pentru echipă.

Juriul DocTank . Din Juriul DocTank fac parte: Gabriela Iacob (Head of Scripted Content Development, PRO TV Romania), Viorel Chesaru (Managing Director Chainsaw Europe), Inka Achté (Director de achiziții la Raina Films și Director de Programela DocPoint Helsinky Documentary Film Festival din Finlanda) și Veronika Dvořáčková (East Silver Manager la Institute of Documentary Film din Republica Cehă).

Focus Trinh T. Minh-ha: Intervale ale rezistenței. Anul acesta, Astra Film Festival dedică un program special unei cineaste, artiste și teoreticiene absolut remarcabile, Trinh T. Minh-ha, invitata de onoare a acestei ediții. Publicul AFF2024 va putea viziona trei dintre filmele sale, și anume Reassemblage (1982), Shoot for the Contents (1991) și What About China? (2022), și va putea participa la o sesiune de Q&A și la masterclass: „Focus Trinh T. Minh-ha: Intervale ale rezistenței” – menite să evidențieze abordarea sa radicală asupra documentarului.