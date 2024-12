Oamenii de știință monitorizează vulcanul din Alaska după creșterea numărului de cutremure sub acesta

Geologii monitorizează un vulcan din apropierea celui mai mare oraș din Alaska după o creștere a numărului de cutremure de sub acesta – care ar putea semnala o erupție iminentă, scrie Sky News.

Muntele Spurr a erupt ultima dată în 1992, aruncând în aer un nor de cenușă de aproape 12 mile (19 km), anulând zboruri și forțând oamenii din Anchorage să poarte măști.

O altă erupție a stratovulcanului de 3 383 m (11 100 ft) ar putea perturba grav orașul, care se află la aproximativ 129 km (80 mile) distanță, potrivit Observatorului vulcanic din Alaska.

Observatorul a ridicat starea de alertă pentru Mount Spurr de la verde la galben în octombrie, când creșterea activității seismice a devenit mai pronunțată, iar oamenii de știință au observat deformarea solului în datele din satelit.

Sub vulcan au avut loc aproximativ 1 500 de cutremure mici până acum în acest an, comparativ cu aproximativ 100 într-un an normal, potrivit cercetătorului David Fee, de la observator. Deși poate părea mult, nu este „o cantitate enormă”, a spus el.

Ar putea fi sau nu un precursor al unei erupții – în perioada 2004-2006 au avut loc tulburări seismice similare, dar acestea s-au diminuat fără a avea loc o erupție.

„Nu vedem nicio schimbare semnificativă în datele noastre care să ne spună că o erupție este iminentă”, a declarat Fee.

„Lucrurile au fost un fel de agitație de nivel scăzut de ceva timp și, desigur, le urmărim foarte îndeaproape pentru a detecta orice schimbare și ce ar putea însemna aceasta.”