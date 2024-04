O treime din guvernul peruan a demisionat în urma scandalului „Rolexgate”

Șase din cei 18 miniștri din guvernul peruan și-au anunțat luni demisia, în plină anchetă împotriva președintei Dina Boluarte pentru o presupusă îmbogățire ilicită legată de ceasurile Rolex pe care aceasta este suspectată că le deține, transmite Le Figaro.

„Plec pentru că i-am cerut-o și doamna (Boluarte) a acceptat”, a declarat ministrul de interne Victor Torres la ieșirea din palatul prezidențial și din Consiliul de Miniștri. În funcție din 21 noiembrie, el a invocat „probleme familiale”. Câteva ore mai târziu, miniștrii Educației, Femeilor, Dezvoltării Agrare, Producției și Comerțului Exterior și-au anunțat, de asemenea, demisiile.

Acest val de demisii a avut loc în ajunul votului din parlament pentru învestirea noului prim-ministru Gustavo Adrianzen și a guvernului său. La miezul nopții, președinta Dina Boluarte a asistat la depunerea jurământului de către cei șase noi miniștri numiți în locul miniștrilor demisionari.

Poliția care, împreună cu parchetul, a percheziționat sâmbătă locuința președintei Boluarte și biroul prezidențial în cadrul anchetei „Rolexgate”, a fost teoretic condusă de ministrul Victor Torres. Potrivit mai multor relatări din presă, o parte a guvernului i-a cerut ministrului să îl demită pe colonelul care a condus aceste percheziții surpriză.

Acestea sunt primele dezertări din guvern de la izbucnirea scandalului Rolex, pe 15 martie. În acea zi, un site local de știri a publicat o serie de fotografii care o arată pe Boluarte purtând diverse ceasuri de lux, pe care nu le-ar fi menționat în declarația sa de avere, în timp ce se afla la guvernare în 2021 și 2022.

Opoziția cere punerea sub acuzare a președintei, dar nu are majoritatea în Congres. „Dacă doamna (Boluarte) pleacă, Peru se va scufunda”, a comentat ministrul de interne demisionar. „Doamna Boluarte nu are nimic de ascuns. Plec în pace, cu mâinile curate”, a adăugat Victor Torres.

În urma perchezițiilor de sâmbătă, procuratura i-a ordonat Dinei Boluarte să prezinte ceasurile aflate în posesia sa în timpul unei convocări pentru audieri, vineri. Apărarea președintelui susține că poliția a găsit câteva ceasuri în timpul descinderilor la sediul Guvernului, dar niciun Rolex. Dina Boluarte, în vârstă de 61 de ani, a susținut, de asemenea, că are „mâinile curate” și că deține doar un singur ceas. Ea a devenit președinte după destituirea la începutul lunii decembrie 2022 și arestarea șefului de stat de stânga Pedro Castillo, al cărui vicepreședinte era.