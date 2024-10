O taxă pentru călătorii aviatici frecvenţi la nivel european ar aduce 64 de miliarde de euro (raport)

O taxă pentru călătorii aviatici frecvenţi din Europa ar creşte veniturile fiscale din aviaţie cu 64 de miliarde euro, fără niciun cost financiar pentru majoritatea pasagerilor, conform unui raport publicat joi de 2Celsius, transmite Agerpres.

„Aceasta reprezintă o creştere de şase ori a veniturilor din taxele de aviaţie europene, echivalentă cu aproximativ 30% din întregul buget anual al UE. Veniturile generate numai în UE (51 de miliarde euro) ar putea finanţa 20% din investiţiile publice anuale necesare pentru ca UE să îşi îndeplinească obiectivele climatice”, se menţionează într-un comunicat al asociaţiei.

Raportul constată, de asemenea, că o taxă pentru persoanele care zboară frecvent ar duce la o scădere cu 21% a emisiilor din aviaţie, în principal ca urmare a faptului că doar 5% dintre oameni, cei care zboară şi cel mai des, ar lua mai puţine zboruri.

Raportul este primul care analizează modul în care o taxă pentru călători aviatici frecvenţi ar putea fi pusă în aplicare în toată Europa, utilizând modelarea economică realizată de CE Delft, o organizaţie non-profit europeană cu peste 45 de ani de experienţă în cercetare şi consultanţă, pe baza unei analize juridice realizată de Adastone Law.

Potrivit sursei citate, peste 90 de organizaţii şi 47 de cercetători au semnat o declaraţie publică în sprijinul unei taxe pentru persoanele care zboară frecvent în UE. Raportul propune introducerea unei taxe pentru călătorii frecvenţi la nivel european care ar presupune niveluri progresive de impozitare pentru fiecare zbor dus-întors efectuat de o persoană într-un an. Primul zbor dus-întors nu ar fi taxat. În plus, raportul propune o suprataxă pentru cele mai poluante călătorii: zborurile pe distanţe medii şi lungi, precum şi locurile la clasa business şi la clasa întâi. Declaraţia de susţinere poate fi semnată şi în limba română.

Spre deosebire de alte moduri de transport, aviaţia este în prezent puternic subvenţionată. Raportul recomandă eliminarea scutirilor actuale din aviaţie, precum taxa pe combustibil şi de la TVA.

„Această măsură, combinată cu o taxă pentru pasagerii frecvenţi, ar crea o modalitate echitabilă din punct de vedere social de combatere a poluării excesive de către pasagerii frecvenţi cu venituri mari, menţinând în acelaşi timp accesul la zboruri ocazionale la preţuri accesibile pentru grupurile cu venituri reduse”, se subliniază în comunicat.

Raportul se bazează pe sondaje realizate în Europa de Vest care arată că zborurile frecvente sunt preferate de cei cu venituri ridicate. Sondajele arată că puţin peste jumătate dintre oameni (52%) nu zboară deloc într-un an şi, în medie, doar 11% dintre oameni zboară de mai mult de trei ori pe an. De asemenea, 35% dintre gospodăriile cu venituri mai mari de 100.000 euro efectuează trei sau mai multe zboruri dus-întors pe an, faţă de doar 5% dintre gospodăriile cu venituri mai mici de 20.000 euro, iar 70% dintre gospodăriile cu venituri reduse nu zboară cu avionul într-un an, faţă de doar 20% dintre cele cu venituri mari.

Acest proiect este implementat în parteneriat cu reţeaua New Economics Foundation, Stay Grounded şi alte cinci organizaţii europene de mediu.

„Atunci când vine vorba de stoparea dezastrului climatic, Europa se confruntă cu un decalaj uriaş în ceea ce priveşte finanţarea disponibilă. O taxă pentru călătorii aviatici frecvenţi ar putea aduce o contribuţie considerabilă la fondurile UE şi ar putea genera sute de miliarde de euro în capital pentru investiţii în transportul public, energia eoliană şi solară şi restaurarea naturii. În acelaşi timp, o parte din fonduri ar trebui să fie rezervată pentru contribuţia UE la ţările cu venituri mici şi medii care se confruntă cu partea cea mai dură a crizei climatice”, susţine Sebastian Mang, cercetător principal la New Economics Foundation (NEF), citat în comunicat.

La rândul său, Magdalena Heuwieser, coordonator al departamentului Aviaţie în cadrul reţelei Stay Grounded, a subliniat că o taxă pentru călătorii frecvenţi ar fi o măsură echitabilă în domeniul aviaţiei, care ar reduce zborurile excesive pentru pasagerii bogaţi şi, în acelaşi timp, ar creşte veniturile, inclusiv pentru extinderea şi furnizarea de căi ferate şi transport public la preţuri accesibile.

Stefan Grebe, autor al studiului de modelare economică CE Delft, a subliniat că reducerea imediată a emisiilor de carbon este necesară pentru alinierea sectorului aviaţiei la obiectivele Acordului de la Paris privind schimbările climatice. în caz contrar fiind probabil ca aviaţia să contribuie la o depăşire a bugetelor de carbon rămase.

2Celsius este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în 2010 cu scopul de a influenţa politicile privind schimbările climatice la nivel naţional şi european. Asociaţia este membru al organizaţiilor internaţionale European Environmental Bureau, Climate Action Network Europe şi ai Federaţiei Europene pentru Transport şi Mediu (T&E) şi este implicată în litigii strategice pe cauze climatice. Proiectele asociaţiei vizează domenii precum transportul sustenabil şi mobilitatea electrică, bioenergia şi calitatea aerului. Totodată, din 2020 analizează politicile publice care ţin de gazele fluorurate şi emisiile fugitive de la infrastructura de petrol şi gaze naturale.