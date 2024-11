O melodie misterioasă, găsită după 17 ani de căutări pe internet / Piesa, cu un forum dedicat pe Reddit, a fost identificată ca fiind „Subways of Your Mind” a trupei germane FEX

O piesă pop germană supranumită ”cea mai misterioasă melodie de pe internet” a fost, în cele din urmă, identificată după 17 ani de cercetări la care au luat parte o armată de internauţi, au relatat mai multe publicaţii din Germania, potrivit AFP, citată de Agerpres. Piesa a fost recunoscută, într-un final, ca fiind ”Subways of Your Mind”, a trupei FEX, o formaţie germană din anii 1980, puţin cunoscută. Descoperirea a fost făcută de un utilizator al reţelei de socializare Reddit, care a dat de urma unuia dintre foştii membri ai trupei, au relatat săptămâna aceasta cotidianul Der Spiegel şi alte media germane.

Misterul a început în 2007, când doi germani, frate şi soră, au digitalizat şi au publicat online o piesă pe care primul dintre ei o înregistrase iniţial pe o casetă, de la un post de radio, în urmă cu mai bine de 20 de ani.

Mai mulţi pasionaţi de muzică şi adepţi ai ”lostwave”, o mişcare ce presupune căutarea originilor melodiilor căzute în uitare, au încercat apoi să identifice piesa prin mai multe modalităţi, cum ar fi să identifice instrumentele sau accentul cântăreţului. Primele tentative de identificare a melodiei, considerată de mulţi ca aparţinând genului ”new wave”, au fost, în mare parte, lipsite de succes. În 2019, platforma Reddit a redifuzat piesa, stârnind o mare agitaţie în rândul pasionaţilor, care au supranumit-o în scurt timp ”cel mai misterios cântec de pe internet”.

Forumul de pe Reddit dedicat acestei piesei a atras zeci de mii de internauţi, iar publicaţiile germane s-au interesat la rândul lor de misterioasa piesă, transmite Agerpres. Săptămâna aceasta, un utilizator, ”marijn1412”, a spus că a rezolvat misterul după ce a discutat cu un fost membru al FEX, care i-a dezvăluit numele piesei atât de căutate. „Super-detectivul” a dat de urma lui Michael Hädrich, în prezent în vârstă de 68 de ani, după ce a verificat formaţiile care au participat la un concert organizat de un post public de televiziune în nordul Germaniei în anii 1980.

Michael Hädrich a declarat pentru Der Spiegel că nu ştiuse de această ”o vânătoare” online şi că membrii formaţiei sunt ”absolut bulversaţi” de această recunoaştere tardivă.

Hädrich și-a amintit de originile piesei „Subways of Your Mind”, atribuindu-i lui Rückwart faptul că a venit cu ideea de bază înainte ca trupa să o discute în sala de repetiții. „Cântecul a fost cu siguranță un punct culminant în repertoriul nostru”, a spus el. „A avut o claritate mistică de la început… dar semnalul intro al chitarei și suișurile și coborâșurile dinamice din cântec ne-au dat multă bucurie să cântăm.”, scrie revista Rolling Stone .

Hädrich a spus că, după ce Marijn1412 l-a contactat, a luat legătura cu vechii săi colegi de trupă, basistul Norbert Ziermann și chitaristul/cântărețul Ture Rückwart – toți lucrează încă în muzică. (Hädrich a spus, totuși, că a pierdut legătura cu toboșarul Hans Siever de la FEX).

În ceea ce privește ceea ce urmează, Hädrich a spus că a călătorit de la München (unde locuiește acum) la Kiel pentru a se reuni cu ceilalți doi membri ai truperi, Ziermann și Rückwart, și pentru a stabili un plan. Hädrich a spus că au fost „încântați de ideea de a reînregistra cântecul și un al doilea”, adăugând: „Voi invita trupa la studioul meu din Munchen și plănuim, de asemenea, să producem un videoclip pentru melodie”. (Fiica lui Hädrich a mai spus că ar putea programa în curând și o sesiune Reddit AMA).

Dezvăluirea „Subways of Your Mind” face din 2024 un an de referință pentru identificarea melodiilor „pierdute”. În aprilie, o piesă virală „lostwave” cunoscută sub numele de „Everyone Knows That” – care a uimit ascultătorii de când un fragment de 17 secunde a fost încărcat pe forumul WatZatSong în 2021 – a fost identificată numai pentru că cineva se uita la filme porno din anii ’80. Piesa a fost identificată oficial ca „Ulterior Motives” de Christopher Saint Booth și Philip Adrian Booth și a apărut în filmul pentru adulți din 1986, Angels of Passion.