O înregistrare video arată cum resturi suspecte de rachetă chineză cad peste un sat după lansare

Presupuse rămășițe ale unei rachete chineze au fost văzute sâmbătă prăbușindu-se la sol deasupra unui sat din sud-vestul Chinei, lăsând o dâră de fum galben strălucitor și făcând sătenii să alerge, potrivit unor înregistrări video publicate pe rețelele de socializare chineze și trimise la CNN de un martor local.

Imaginile dramatice au apărut online la scurt timp după ce o rachetă purtătoare Long March 2C a decolat sâmbătă la ora locală 3p.m. (3 a.m. ora Europei de Est) de la Centrul de lansare a sateliților Xichang din provincia Sichuan din sud-vest.

#China dropped another booster stage full of hypergolics on a local village. Debris from a Long March 2C rocket that fell on a village in China today.

They give literally a shit on his own people’s safety. pic.twitter.com/WI6MsS36cT

— Asgard Intel • WW3.INFO (@AsgardIntel) June 23, 2024