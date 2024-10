O firmă în faliment a omului de afaceri Gruia Stoica, amendată de 28 de ori pentru un hotel lăsat în paragină în centrul Reșiței / În iulie, o grindă de 15 tone a căzut de la etajul 1 al clădirii

Primăria Reșița a aplicat 28 de amenzi unei societăți care deține hotelul Semenic, lăsat în paragină în centrul orașului. Imobilul aparține unei firme în faliment, deținută de omul de afaceri Gruia Stoica, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Proprietarul a contestat o parte din sancțiuni și susține că este mereu blocat în instanță când încearcă să plătească datoriile societății, pentru a începe reabilitarea hotelului.

“Administratorul judiciar a băgat o societate în faliment fără să aibă nicio datorie. Eu asta n-am văzut și n-am auzit niciodată. Am plătit datoriile societății lăsate de către toți cei care au condus societatea. Am avut câțiva administratori speciali care numai hotelul nu vroiau să-l pună în funcțiune, ci vreau doar să-l vândă la un preț care le conveneau lor și să-și ia comisioane. Vă dați seama că nu mi-a convenit. Dar, în același timp, am primit destule oferte trimise de către domnul primar pentru cumpărarea hotelului”, spune Gruia Stoica.

Totalul amenzilor se ridică la peste 500.000 de lei, din care s-au achitat 90.000 de lei.

Gruia Stoica susține că după clarificarea situației în care se află societatea va renova hotelul.

În luna iulie, o grindă de la primul etaj al hotelului s-a prăbuşit din cauza stării avansate de degradare.

„S-a întâmplat un lucru destul de periculos, adică chiar periculos. A picat o grindă întreagă, o grindă armată de peste etajul unu. A căzut pentru că în spatele ei a fost tot timpul apă, a erodat fierul beton până a ruginit și căzut„, spunea atunci primarul Ioan Popa.

El declara că omul de afaceri nu vrea să vândă clădirea.

„L-am avertizat pe Gruia Stoica de nenumărate ori, am fost la București de două ori personal, o dată la Gruia Stoica la birou și o dată la el acasă. Comunic cu el cu o cadență de două mesaje pe trimestru în care îl rog să facă ceva și el de fiecare dată spune că da”, a mai spus primarul.