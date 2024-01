O firmă de curierat din Marea Britanie a dezactivat funcţia de inteligenţă artificială (AI) din sistemele sale de chat online, după ce un utilizator frustrat a determinat sistemul să compună o poezie despre cât de prost este serviciul pentru clienţi al companiei, relatează agenția Reuters, citată de News.ro.

„A fost odată un chatbot numit DPD / Inutil în oferi ajutor”, a scris robotul după ce Ashley Beauchamp a renunţat să mai încerce să-l convingă să-i dea un număr de telefon pentru serviciul cu clienţii şi i-a cerut în schimb să scrie un poem despre serviciile proaste de chatbot.

„DPD a fost o pierdere de timp / Cel mai mare coşmar al unui client”, a continuat chatbotul înainte de a concepe următorul final: „Într-o zi, DPD a fost în sfârşit închis şi nimeni n-a mai fost trist. / În sfârşit puteau primi ajutorul ştiut / De la o persoană reală, care ştia ce e de făcut”.

Beauchamp, pianist şi dirijor, a postat joi pe X conversaţia sa cu robotul, iar de atunci a fost vizualizată de peste 1,3 milioane de ori.

Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. 😂 pic.twitter.com/vjWlrIP3wn

— Ashley Beauchamp (@ashbeauchamp) January 18, 2024