O femeie de 90 de ani a fost scoasă vie de sub dărâmături la 5 zile de la cutremurul de 7,6 pe Richter din Japonia/ Șansele de supraviețuire scad după primele 72 de ore

O nonagenară a fost scoasă în viaţă de sub dărâmături în Japonia, la cinci zile după seismul puternic care a lovit această ţară şi în urma căruia au murit cel puţin 126 de persoane, informează DPA, citată de Agerpres.ro.

Femeia a fost descoperită sâmbătă sub ruinele unei case prăbuşite în oraşul de coastă Suzu (vest), a relatat duminică Agenţia japoneză de presă Kyodo.

An elderly woman has been rescued tonight, 124 hours after the earthquake occurred in Japan’s Ishikawa Prefecture on Monday. She was found trapped in a collapsed house in Suzu City. Her survival is a miracle. This footage is from The Chunichi Shimbun. Watch ↓. 🇯🇵 🚨 pic.twitter.com/oOUjsqVi7F

— Cole Cameron (@colecameron) January 6, 2024