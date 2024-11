O clinică stomatologică socială, cu tratamente gratuite, se va deschide la Arad / Primăria Arad: ”Se estimează că 150 de pacienţi vor fi trataţi lunar”

O clinică stomatologică socială, unde anumite categorii de pacienţi vor beneficia de tratamente gratuite, este în curs de amenajare şi va fi deschisă în primăvară, în urma unui parteneriat public-privat încheiat între Primăria Arad şi o asociaţie, anunță Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de Primăria Arad, beneficiarii serviciilor clinicii vor fi persoanele cu dizabilităţi, cele din azilele de vârstnici, copiii din centrele de plasament şi centrele de zi, dar şi persoane valide ce provin din medii defavorizate.

Primăria a pus la dispoziţia Asociaţiei „Volunteer for Life” un spaţiu în centrul oraşului, în suprafaţă totală de 90 de metri pătraţi, unde vor fi amenajate două cabinete stomatologice. Serviciile medicale vor fi asigurate de doi medici, un asistent şi un medic anestezist.

Beneficiarii vor primi consultaţii stomatologice gratuite, tratamente de urgenţă, igienizarea dentară profesională, inclusiv detartraj şi periaj, tratamentul cariilor dentare. Unele dintre servicii, precum reconstrucţii dentare, implantologie dentară, vor fi oferite la preţuri accesibile, conform comunicatului.

Totodată, copiii proveniţi din medii defavorizate vor beneficia de educaţie pentru prevenţie, prin sesiuni de informare privind igiena orală şi metodele corecte de îngrijire.

„Se estimează că 150 de pacienţi vor fi trataţi lunar în viitoarea clinică stomatologică socială din municipiu”, a transmis Primăria Arad.

Partenerii proiectului au convenit să organizeze şi un bal caritabil, eveniment care are ca obiectiv strângerea fondurilor necesare pentru finalizarea amenajărilor în noua clinică.

„Această investiţie este rezultatul unui parteneriat Asociaţia Volunteer for Life din Piatra Neamţ şi Primăria Arad. În data de 2 decembrie, începând cu ora 18,00, vă invităm la Balul caritabil ‘Un zâmbet pentru toţi’, unde ne dorim să strângem fondurile necesare pentru a finaliza lucrările la această clinică”, a precizat, în comunicat, preşedintelui Asociaţiei „Special Medical Care”, Mădălina Nicolai.