O casă din Nevada cu propria plajă cu nisip pe malul unui lac este scoasă la vânzare cu prețul de 49 milioane de dolari

O casă din Nevada cu o plajă de nisip pe Lacul Tahoe este scoasă la vânzare cu prețul de 49 de milioane de dolari, scrie Wall Street Journal. Proprietatea de aproximativ 10.000 de metri pătrați din Incline Village este vândută de Dennis Hart, un antreprenor care a fondat între altele și o companie de credite ipotecare.

Familia Hart a cumpărat terenul cu 2,85 milioane de dolari în 1994, potrivit înregistrărilor proprietății. Cu aproximativ 175 de metri pe linia lacului, casa are nouă dormitoare și o piscină interioară cu apă sărată cu vedere la lac, potrivit agentului de cotare Jean Merkelbach de la Engel & Völkers. De asemenea, are o pivniță de vinuri care leagă casa principală de casa de bărci originală din piatră a proprietății, care are o chicinetă și este folosită pentru divertisment.

Dennis Hart a spus că cuplul locuia în California când au cumpărat proprietatea. Ei au petrecut mai bine de 10 ani în căutarea unei proprietăți pe malul apei pe malul Nevada a Lacului Tahoe, pe care o preferă pentru intimitatea sa și plajele de nisip, a spus el. Casele de-a lungul țărmului din Incline Village au ajuns cu greu pe piață, a spus Dennis, așa că, când a auzit că această proprietate era disponibilă, a cumpărat-o fără să o vadă, cu banii jos.

La acea vreme, proprietatea avea o casă construită în jurul anilor 1940 și o altă construcție pentru bărci pe lac, potrivit lui Dennis. Familia Harts a distrus casa principală și a petrecut aproximativ trei ani construind o casă nouă, a spus el. Au folosit bușteni selectați manual din copacii căzuți și deteriorați de foc din Montana, precum și pietre extrase din pasul Donner din apropiere. Familia a restaurat casa pentru bărci și a păstrat gardul original din fier forjat. Ei au refuzat să dezvăluie costul construcției.

VIDEO – prezentare realizată de o altă companie imobiliară cu imagini din localitatea Incline Village:

n timp ce prețul mediu de vânzare în satul Incline a fost de 1,5 milioane de dolari în noiembrie, casele de pe țărmul comunității tranzacționează adesea mâini pentru zeci de milioane de dolari, a spus ea. La sfârșitul anului 2021, o casă cu patru dormitoare s-a vândut cu 47,5 milioane de dolari.