O adolescentă americană a fost închisă timp de șapte ani într-o cușcă pentru câini

Un cuplu din New Jersey a fost arestat și acuzat că a închis o adolescentă timp de șapte ani, a agresat-o sexual și a obligat-o să trăiască într-o cușcă pentru câini, a anunțat miercuri, 14 mai, procurorul districtului Camden County, citat de Le Figaro.

Potrivit lui Grace MacAulay, Brenda Spencer, în vârstă de 38 de ani, este mama presupusei victime, în prezent în vârstă de 18 ani, iar partenerul său, Branndon Mosley, în vârstă de 41 de ani, este tatăl vitreg al acesteia, un mecanic de tren, a declarat aceasta într-o conferință de presă.

A Gloucester Twp. man and woman have been arrested & charged for confining & abusing a child who lived in their home for several years. Brenda Spencer, 38, and Branndon Mosley, 41, are both charged with 1st-degree Kidnapping & other offenses.

