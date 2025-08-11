Nüshu, scrierea secretă a femeilor, recâştigă popularitate în China

O profesoară trasează cu delicateţe cu o pensulă, într-un atelier din provincia chineză centrală Hunan, caracterele unui sistem de scriere inventat cu secole în urmă de femei, relatează luni agenția AFP, citată de Agerpres.

Sistemul de scriere nüshu („scrierea femeilor”) a fost creat în urmă cu aproximativ 400 de ani, într-o perioadă în care femeile nu aveau acces la educaţie – şi, prin urmare, la scris.

Datorită acestei scrieri, femeile puteau comunica unele cu altele prin scrisori, cântece şi chiar prin broderie.

Transmisă din generaţie în generaţie printre femeile din idilicului comitat Jiangyong, scrierea nüshu se bucură acum de o renaştere a popularităţii sale în toată China, fiind considerată un simbol al puterii feminine.

Potrivit studentei de 21 de ani Pan Shengwen, nüshu le oferă posibilitatea femeilor de a comunica în siguranţă. „Creează un fel de sanctuar pentru noi”, a declarat ea pentru AFP.

„Putem să ne exprimăm gândurile, să ne confesăm una alteia ca nişte surori, să vorbim despre orice”, a adăugat studenta.

Comparativ cu caracterele chinezeşti, caracterele din sistemul de scriere nüshu sunt fonetice, nu sunt la fel de pătrate, fiind mai subţiri şi având forma unor frunze de copac.

„Când scrii… respiraţia ta trebuie să fie calmă şi doar atunci pensula poate fi stabilă”, a explicat Pan Shengwen.

Pe Xiaohongshu – o aplicaţie din China similară cu Instagram – hashtagul #nüshu a acumulat 72 de milioane de vizualizări, majoritatea postări ale unor tinere care distribuie fotografii cu tatuaje sau alte creaţii ce încorporează caractere din acest sistem de scriere.

O altă studentă, He Jingying, a explicat că mama sa a fost cea care a înscris-o iniţial la un curs de nüshu. Această practică îi conferă „un profund sentiment de seninătate”. „Când pensula atinge hârtia, simţi un fel de putere interioară”, a descris ea.

Strigăt împotriva nedreptăţii

Nüshu este mult mai mult decât un simplu sistem de scriere – reflectă experienţa femeilor din comitatul rural Jiangyong, a explicat Zhao Liming, profesoară la Universitatea Tsinghua din Beijing. „Era o societate dominată de bărbaţi”, a spus Zhao, care a studiat nüshu timp de patruzeci de ani.

„Operele acestor femei au fost un strigăt împotriva nedreptăţii”, a adăugat ea.

Cuvintele din nüshu sunt citite în dialectul local, ceea ce face dificilă învăţarea de către locuitori din alte regiuni. Însă, eleganţa şi raritatea sa explică interesul reînnoit pentru această scriere”, a declarat profesoara He Yuejuan.

„Pare să fie foarte populară, mai ales printre studentele la arte”, a mărturisit ea în faţa galeriei sale, unde vinde bijuterii colorate şi şaluri decorate cu inscripţii în scrierea nüshu.

Originară din Jiangyong, profesoara a declarat că, în copilăria sa, nüshu făcea „parte din viaţa de zi cu zi”.

Ea este una dintre cele 12 „moştenitoare” ale nüshu recunoscute de guvern şi deţine în prezent dreptul să preda această scriere.

„Unică”

La distanţă de aproximativ o oră de mers cu maşina, aproape o sută de studenţi s-au adunat într-un hotel pentru un atelier cu durata de o săptămână, organizat de autorităţile locale cu scopul de a promova nüshu.

Zou Kexin, una dintre numeroasele tinere prezente, a declarat pentru AFP că a aflat despre nüshu pe reţelele sociale şi a vrut să „vadă cu ochii ei”.

„Este un sistem de scriere specific femeilor, ceea ce îl face cu adevărat special”, a spus tânăra, studentă la o universitate din Sichuan.

Tao Yuxi, un student în vârstă de 23 de ani care studiază animaţia, a fost unul dintre puţinii bărbaţi participanţi la acest atelier. El a dorit să înveţe nüshu pentru a găsi inspiraţie pentru creaţiile sale, în pofida criticilor mătuşii sale.

Chiar dacă a fost creată de femei, scrierea nüshu face parte din patrimoniul cultural naţional, a declarat el. „Toată lumea ar trebui să facă eforturi pentru a o conserva, fie că sunt femei, fie bărbaţi”, a spus tânărul.