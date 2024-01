Numărul de ore de educație civică din Franța vor fi dublate din septembrie 2024 și elevii vor avea curs de istoria artei, anunță președintele Emmanuel Macron, care vrea și introducerea teatrului în școli

Elevii din Franța vor studia de două ori mai multe ore de educație civică și vor avea ca noutate ore de istoria artei în orar, de la începutul anului școlar viitor, în septembrie 2024, a anunțat președintele Franței, Emanuel Macron, în conferința de presă de marți, 16 ianuarie, scrie Edupedu.ro.

Măsurile anunțate de șeful statului francez continuă planul național pentru educație început în anul 2017 și sunt folosite de Macron pentru atinge problemele de tineret în campania sa de legitimare a Guvernului recent schimbat, potrivit presei franceze.

„Din 2017, avem măsura „șoc de cunoștințe”, întoarcerea la valorile fundamentale, clase cu număr de elevi mai mic: trebuie să o continuăm cu profesori mai buni, mai bine plătiți, revizuirea programelor școlare, a evaluărilor pe fiecare nivel.

Din septembrie 2024, educația civică va fi refondată: numărul orelor va fi dublat – o oră pe săptămână din clasa a VI-a (n. red. corelare cu la cinquième; o oră pe săptămână, dublată de la o oră la două săptămâni), cu suport – textele marilor fondatori ai națiunii. Școala, în care avem mare încredere, unde ne exprimăm fiecare, va asigura o poziție importantă culturii și sportului. De asta am pus două ore pe sport în plus pe săptămână la gimnaziu”, a declarat Macron în conferință.

„(…) La fel ca muzica și artele plastice, vreau ca teatrul să devină un curs obligatoriu la gimnaziu din septembrie anul acesta: asta dă încredere, oralitate, interacțiunea cu marile texte franceze. Și pentru că Franța e un patrimoniu, o istorie care se transmite, istoria artei va fi introdusă la gimnaziu și liceu (…)”, a continuat șeful statului francez marți, 16 ianuarie.

Citește articolul complet pe Edupedu.ro.