Novak Djokovici s-a accidentat la genunchi la meciul cu Cerundolo şi nu ştie dacă va juca în sferturi la Roland Garros

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovici, deţinătorul titlului şi calificat în sferturi la Roland Garros, s-a accidentat la genunchiul drept la meciul cu argentinianul Francisco Cerundolo, din optimi, scor 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, şi nu ştie dacă va evolua în sferturi cu danezul Casper Ruud, transmite News.ro.

„Astăzi m-am accidentat, sunt încă în viaţă, da”, a declarat Novak Djokovici presei. „Dar voi putea să joc următorul meci? Nu ştiu. Nu ştiu cât de gravă este accidentarea mea. Am avut un uşor disconfort la genunchi timp de câteva săptămâni. Dar nu m-am îngrijorat până astăzi. Bineînţeles că ultimul meci nu m-a ajutat cu somnul şi recuperarea. Am jucat foarte bine în primul set. Apoi, în al treilea game al celui de-al doilea, am alunecat, am căzut şi am început să simt dureri la genunchi. Am cerut tratament şi am încercat să mă descurc. În setul al treilea mi s-a dat doza maximă de medicamente pe care am putut să o administrăm. În ultimele seturi, am simţit mai puţină durere şi medicamentele au început să îşi facă efectul. Tot setul al cincilea, aş spune că nu am simţit nicio durere, ceea ce este un lucru bun.”, a spus sârbul.

„Vom vedea cât durează medicaţia. Voi face nişte teste şi marţi şi am făcut deja câteva cu medicul după meci. Am primit veşti pozitive, dar şi unele îngrijorări. Vom vedea ce se va întâmpla mâine şi atunci voi putea spune mai multe. M-am bucurat că am putut juca cinci seturi, inclusiv ultimele, fără să simt vreo durere. Nu ştim ce se va întâmpla mâine. Nu sunt singurul care a jucat cu o accidentare. Uneori este vorba de un meci sau două, alteori de întregul turneu. (…) Nu ştiu dacă voi putea să mă întorc pe teren şi să joc. Să aşteptăm şi să vedem ce se întâmplă”, a completat numărul 1 mondial.

Forţat să ia analgezice în timpul meciului cu Francisco Cerundolo, „Nole” a criticat starea terenului de pe Centre Court de la Roland Garros, pe care a considerat-o un factor agravant pentru accidentarea sa.

„Condiţiile cu vremea pe care am avut-o în acest an la turneu sunt destul de neobişnuite. A plouat mult şi asta a afectat terenul”, a adăugat sârbul. După ce a fost refuzat de oficiali atunci când a cerut ca terenul să fie curăţat mai des în timpul seturilor, Novak Djokovici a considerat chiar că accidentarea sa este strâns legată de starea terenului central.

”Accidentarea la genunchi pe care am suferit-o s-a întâmplat exact din această cauză”, a subliniat din nou liderul clasamentului ATP. ”Am alunecat, chiar dacă toată lumea alunecă pe zgură, eu am alunecat de multe ori şi asta este destul de neobişnuit. Având în vedere jocul meu foarte agresiv, este normal să alunec pe zgură sau pe iarbă, dar asta s-a întâmplat mult prea des luni. (…) Nu arăt cu degetul spre nimeni, dar încerc doar să înţeleg ce s-a întâmplat şi care este procesul. Nu văd care este problema în a curăţa mai mult sau în a avea ceva mai mult pământ pe teren pentru a reduce puţin riscul de accidentare”.

Novak Djokovici, locul 1 ATP, l-a învins, luni, pe argentinianul Francisco Cerundolo (locul 27 ATP şi favorit 23), şi s-a calificat în sferturi la Roland Garros, al doilea grand slam al anului.

Djokovici, deţinătorul titlului, s-a impus, scor 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, după patru ore şi 39 de minute de joc.

Cu această victorie, numărul 1 mondial l-a depăşit pe Roger Federer în ceea ce priveşte numărul de victorii la Grand Slam, ajungând la 370.

Novak Djokovici a obţinut a 96-a victorie din cariera sa la Roland Garros şi este pentru a 59-a oară într-un sfert de finală la un grand slam, a 18-a oară la Roland Garros.