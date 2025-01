VIDEO Novak Djokovic, a 20-a victorie contra lui Gael Monfils – Sârbul, în sferturi la ATP Brisbane

Novak Djokovic a bifat joi a 20-a victorie consecutivă împotriva lui Gael Monfils, succesul trimițându-l pe sârb în sferturile turneului ATP de la Brisbane.

Djokerul a avut nevoie de o oră și 14 minute pentru a se impune, scor 6-3, 6-3.

În vârstă de 37 de ani, Nole a câștigat toate meciurile disputate de-a lungul carierei cu Monfils, acesta fiind succesul cu numărul 20.

În sferturi, Djokovic va juca împotriva americanului Reilly Opelka.

Turneul de la Brisbane este unul pregătitor pentru Australian Open (13-26 ianuarie), primul Grand Slam al sezonului 2025 din tenisul de câmp.

Novak Djokovic moves to the Quarter Finals by beating his favorite opponent Gael Monfils👏#tennis #novakdjokovicpic.twitter.com/McJYSAqNXK

