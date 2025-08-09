G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Noul sezon NBA va începe la 21 octombrie. Ce meciuri sunt programate

Oklahoma City Thunder nba baschet
sursa foto: X / NBA

Noul sezon NBA va începe la 21 octombrie. Ce meciuri sunt programate

Sportz9 Aug 0 comentarii

Noul sezon NBA (liga profesionistă nord-americană de baschet) va începe la 21 octombrie, cu o etapă în care campioana en titre Oklahoma City va primi vizita echipei Houston Rockets, în timp ce vedetele de la Los Angeles Lakers şi Golden State Warriors se vor înfrunta la Los Angeles, anunţă ESPN, potrivit News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Meciurile din seara de deschidere vor fi transmise în Statele Unite de NBC, marcând revenirea NBA pe acest canal pentru prima dată în ultimii 23 de ani.

Sezonul 2025-26 este primul dintr-un contract de drepturi de 11 ani pentru NBA, în valoare totală de 76 de miliarde de dolari, potrivit mass-media americane.

Programul meciurilor de Crăciun a fost, de asemenea, dezvăluit, incluzând, printre altele, un meci al echipei San Antonio Spurs a lui Victor Wembanyama la Oklahoma City şi un meci al echipei Cleveland Cavaliers împotriva echipei New York Knicks la Madison Square Garden.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.