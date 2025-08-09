Noul sezon NBA va începe la 21 octombrie. Ce meciuri sunt programate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Noul sezon NBA (liga profesionistă nord-americană de baschet) va începe la 21 octombrie, cu o etapă în care campioana en titre Oklahoma City va primi vizita echipei Houston Rockets, în timp ce vedetele de la Los Angeles Lakers şi Golden State Warriors se vor înfrunta la Los Angeles, anunţă ESPN, potrivit News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Meciurile din seara de deschidere vor fi transmise în Statele Unite de NBC, marcând revenirea NBA pe acest canal pentru prima dată în ultimii 23 de ani.

Sezonul 2025-26 este primul dintr-un contract de drepturi de 11 ani pentru NBA, în valoare totală de 76 de miliarde de dolari, potrivit mass-media americane.

Programul meciurilor de Crăciun a fost, de asemenea, dezvăluit, incluzând, printre altele, un meci al echipei San Antonio Spurs a lui Victor Wembanyama la Oklahoma City şi un meci al echipei Cleveland Cavaliers împotriva echipei New York Knicks la Madison Square Garden.